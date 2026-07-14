Остин Рийвс за промените в Лейкърс: Всички знаят, че това е съвсем различен отбор

След като по-рано през месеца подписа най-внушителния договор за играч, който не е избран в драфта на Националната баскетболна асоциация (НБА), гардът Остин Рийвс от Лос Анджелис Лейкърс призна, че съставът около него се е изменил много.

Най-голямата промяна за "езерняците" несъмнено е напускането на един от най-успешните баскетболисти в историята - ЛеБрон Джеймс, който сложи край на осемгодишния си престой на западното крайбрежие.

"Не знам дали съм го осмислил все още. Без него в отбора от следващия сезон, всичко ще бъде различно за мен. Той винаги е бил там. Самото му присъствие, да се шегува с нас, да се държи все едно е на 15. Решението си е негово и имам единствено любов и уважение към него", заяви Остин Рийвс, цитиран от ESPN.

28-годишният гард се съгласи да подпише договор на стойност 180 милиона долара за четири години, според източници на ESPN. Вече с пет сезона в НБА зад гърба си, той ще бъде все по-важен за калифорнийци и ще трябва да влезе в ролята на лидер заедно с Лука Дончич.

"Лука е един от най-добрите ми приятели в света. Говоря с него почти всеки ден. Той ми праща клипове как играе голф и ме пита как може да бъде по-добър, а аз му казвам, че не съм треньор", каза той.

Остин Рийвс пристигна в Лас Вегас след участие в турнир по голф с участието на знаменитости, сред които бяха и други баскетболисти, включително Стеф Къри, Дел Къри, Рей Алън, Док Ривърс и Вини Дел Негро. В "столицата на хазарта", където се провежда лятната лига на НБА, той беше посрещнат от новите си съотборници Уокър Кеслър, Куентин Граймс, Колин Секстън и Сандро Мамукелашвили.

"Парчетата се нареждат, много се вълнувам и съм щастлив да започвам днес и да видим къде ще стигнем. Всички знаят, че това е съвсем различен отбор. Ще се изискват различни неща от различните хора и ако това поискат Джей Джей Редик и щабът от мен, аз ще направя всичко по силите си", обясни Рийвс.

Освен с ЛеБрон Джеймс, "езерняците" се разделиха и с Деандре Ейтън, Руи Хачимура, Маркъс Смарт и Люк Кенард, които бяха сред основните действащи лица през миналия сезон, в който достигнаха до полуфиналите в Западната конференция, но отстъпиха на Оклахома Сити Тъндър с 0:4 победи.

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