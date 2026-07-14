Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Остин Рийвс за промените в Лейкърс: Всички знаят, че това е съвсем различен отбор

Остин Рийвс за промените в Лейкърс: Всички знаят, че това е съвсем различен отбор

  • 14 юли 2026 | 11:45
  • 299
  • 0
Остин Рийвс за промените в Лейкърс: Всички знаят, че това е съвсем различен отбор

След като по-рано през месеца подписа най-внушителния договор за играч, който не е избран в драфта на Националната баскетболна асоциация (НБА), гардът Остин Рийвс от Лос Анджелис Лейкърс призна, че съставът около него се е изменил много.

Най-голямата промяна за "езерняците" несъмнено е напускането на един от най-успешните баскетболисти в историята - ЛеБрон Джеймс, който сложи край на осемгодишния си престой на западното крайбрежие.

"Не знам дали съм го осмислил все още. Без него в отбора от следващия сезон, всичко ще бъде различно за мен. Той винаги е бил там. Самото му присъствие, да се шегува с нас, да се държи все едно е на 15. Решението си е негово и имам единствено любов и уважение към него", заяви Остин Рийвс, цитиран от ESPN.

28-годишният гард се съгласи да подпише договор на стойност 180 милиона долара за четири години, според източници на ESPN. Вече с пет сезона в НБА зад гърба си, той ще бъде все по-важен за калифорнийци и ще трябва да влезе в ролята на лидер заедно с Лука Дончич.

"Лука е един от най-добрите ми приятели в света. Говоря с него почти всеки ден. Той ми праща клипове как играе голф и ме пита как може да бъде по-добър, а аз му казвам, че не съм треньор", каза той.

Остин Рийвс пристигна в Лас Вегас след участие в турнир по голф с участието на знаменитости, сред които бяха и други баскетболисти, включително Стеф Къри, Дел Къри, Рей Алън, Док Ривърс и Вини Дел Негро. В "столицата на хазарта", където се провежда лятната лига на НБА, той беше посрещнат от новите си съотборници Уокър Кеслър, Куентин Граймс, Колин Секстън и Сандро Мамукелашвили.

"Парчетата се нареждат, много се вълнувам и съм щастлив да започвам днес и да видим къде ще стигнем. Всички знаят, че това е съвсем различен отбор. Ще се изискват различни неща от различните хора и ако това поискат Джей Джей Редик и щабът от мен, аз ще направя всичко по силите си", обясни Рийвс.

Освен с ЛеБрон Джеймс, "езерняците" се разделиха и с Деандре Ейтън, Руи Хачимура, Маркъс Смарт и Люк Кенард, които бяха сред основните действащи лица през миналия сезон, в който достигнаха до полуфиналите в Западната конференция, но отстъпиха на Оклахома Сити Тъндър с 0:4 победи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Людмил Хаджисотиров ще бъде скаут на Световното първенство за жени

Людмил Хаджисотиров ще бъде скаут на Световното първенство за жени

  • 14 юли 2026 | 05:38
  • 1968
  • 2
Мария Цонева се нареди втора по борби на еврошампионата в Самоков

Мария Цонева се нареди втора по борби на еврошампионата в Самоков

  • 14 юли 2026 | 00:40
  • 958
  • 0
Йонас Валанчунас за бъдещето си: Събуждаш се и виждаш, че всичко е решено вместо теб

Йонас Валанчунас за бъдещето си: Събуждаш се и виждаш, че всичко е решено вместо теб

  • 13 юли 2026 | 18:14
  • 1166
  • 1
Ларкин за раздялата с Ефес: Чувствах се така, сякаш не ме ценят

Ларкин за раздялата с Ефес: Чувствах се така, сякаш не ме ценят

  • 13 юли 2026 | 17:37
  • 886
  • 0
Рилски спортист попада във втора урна, Локомотив Пловдив бе поставен в пета преди жребия за ФИБА Къп

Рилски спортист попада във втора урна, Локомотив Пловдив бе поставен в пета преди жребия за ФИБА Къп

  • 13 юли 2026 | 16:52
  • 644
  • 1
Официално: Шейн Ларкин премина във Фенербахче

Официално: Шейн Ларкин премина във Фенербахче

  • 13 юли 2026 | 15:24
  • 573
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 11747
  • 79
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 4127
  • 16
Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

  • 14 юли 2026 | 11:06
  • 8607
  • 18
Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

  • 14 юли 2026 | 11:42
  • 2460
  • 3
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 5338
  • 1
Григор Димитров започва днес в Бощад

Григор Димитров започва днес в Бощад

  • 14 юли 2026 | 09:40
  • 4110
  • 4