ФИФА удовлетвори специална молба на Франция преди полуфинала

Началният съдийски сигнал на полуфинала между Франция и Испания тази вечер ще бъде предшестван от минута мълчание. ФИФА удовлетвори искането на френската страна за отдаване на почит към жертвите на терористичния акт в Ница, извършен точно преди десет години – на 14 юли 2016 г. На този ден камион, управляван от терориста Мохамед Лауайедж-Булел, умишлено се вряза в множество хора, събрали се на „Променад дез Англе“, за да наблюдават зарята по случай националния празник на Франция. Атаката причини смъртта на 86 души от 19 различни националности и рани над 400 други.

В понеделник президентът Еманюел Макрон потвърди новината: “Преди мача Франция – Испания ще бъде запазена минута мълчание в памет на жертвите от атентата в Ница, десет години след 14 юли 2016 г. Благодаря на президента на ФИФА (Джани Инфантино, бел. ред.), че откликна на молбата на Франция и на всички мобилизирани французи. Никога няма да забравим.“

🚨 À Dallas 🇺🇸, les supporters de l’équipe de France 🇫🇷 ont rendu hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après la tragédie du 14 juillet 2016. 🙏🕊️



📹 @ActuFoot_ pic.twitter.com/Oy4kogmI6W — Hope Sport (@HopeSportFR) July 14, 2026

Няколко дни по-рано кметът на Ница Ерик Сиоти изпрати официално искане в този смисъл до международната федерация. Той публикува изпратеното писмо, в което се казваше: „Тъй като първият полуфинал от Световното първенство на ФИФА ще се играе също на 14 юли и в него френският отбор ще защитава цветовете си, бих искал да Ви помоля да бъде спазена минута мълчание преди началото на срещата в памет на всички, които загубиха живота си онази вечер на „Променад дез Англе“.“

В писмото се добавя още: „Този жест на почит би показал солидарността на голямото футболно семейство към жертвите на тероризма и техните близки. Подобно възпоменание ще бъде посрещнато с дълбока емоция от семействата на жертвите, оцелелите и всички французи. То би илюстрирало със сила ценностите на братството, мира, уважението и единството, които ФИФА и футболът носят по целия свят.“

Френската футболна федерация (ФФФ) подкрепи молбата, която в крайна сметка беше уважена. Това няма да е първата минута мълчание по време на настоящото Световно първенство. „Петлите“ вече почетоха паметта на многобройните жертви на ужасното земетресение, което трагично засегна Венецуела, преди мача си с Норвегия (4:1).

Четвъртфиналът между Аржентина и Швейцария (3:1 след прод.) също беше предшестван от минута мълчание в памет на южноафриканския футболист Джейдън Адамс, който беше намерен мъртъв само няколко дни след като участва на Мондиала със своята страна.

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