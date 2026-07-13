Атланта Юнайтед привлече парагвайски национал

Атланта Юнайтед от МЛС подписа с парагвайския защитник Хуниор Алонсо до сезон 2028/29, като 33-годишният защитник пристигна със свободен трансфер, след като прекара последните два сезона в бразилския Атлетико Минейро.
Това лято Алонсо помогна на Парагвай да достигне до осминафиналите на Световното първенство.
“Хуниор е трудолюбив защитник, който ще помогне за солидност и стабилност на нашата защита", каза главният футболен и спортен директор на Атланта Крис Хендерсън.
"Той е роден лидер, чете играта много добре и носи страхотен опит от Южна Америка и Европа на клубно и международно ниво, като наскоро представи Парагвай на Световното първенство. Развълнувани сме да го приветстваме в Атланта”, добави той.
Алонсо е отбелязал 9 гола и е направил 15 асистенции в 422 мача в кариерата си във всички турнири, състезавайки се в елитните дивизии на Парагвай, Франция, Испания, Аржентина, Бразилия и Русия. Той има 3 гола и 3 асистенции в 76 мача за Парагвай.