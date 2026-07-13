Атланта Юнайтед привлече парагвайски национал

Атланта Юнайтед от МЛС подписа с парагвайския защитник Хуниор Алонсо до сезон 2028/29, като 33-годишният защитник пристигна със свободен трансфер, след като прекара последните два сезона в бразилския Атлетико Минейро.

Това лято Алонсо помогна на Парагвай да достигне до осминафиналите на Световното първенство.

“Хуниор е трудолюбив защитник, който ще помогне за солидност и стабилност на нашата защита", каза главният футболен и спортен директор на Атланта Крис Хендерсън.

Welcome to Atlanta, Júnior 🇵🇾#ATLUTD today announced it has signed defender Júnior Alonso through the 2028-29 season 🗞️ pic.twitter.com/NrddDfJZy8 — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 13, 2026

"Той е роден лидер, чете играта много добре и носи страхотен опит от Южна Америка и Европа на клубно и международно ниво, като наскоро представи Парагвай на Световното първенство. Развълнувани сме да го приветстваме в Атланта”, добави той.

Алонсо е отбелязал 9 гола и е направил 15 асистенции в 422 мача в кариерата си във всички турнири, състезавайки се в елитните дивизии на Парагвай, Франция, Испания, Аржентина, Бразилия и Русия. Той има 3 гола и 3 асистенции в 76 мача за Парагвай.

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