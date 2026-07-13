Сериозен интерес към един от играчите на Дери Сити, вкарал срещу ЦСКА

Няколко клуба от Острова проявяват интерес към голмайстора на Дери Сити Лиъм Бойс, който се разписа и при загубата на тима си от ЦСКА с 2:3 в първия мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа, игран на стадион "Васил Левски", твърдят медиите в Северна Ирландия.

Liam Boyce is attracting interest from within the league! 🤔



The experienced @derrycityfc striker is out-of-contract at the end of the season and clubs both sides of the border are monitoring his situation! ⚽️https://t.co/KJd2QGGN5z — League of Ireland (@LOIPDNews) July 13, 2026

Бойс, който скоро ще навърши 36 години, има договор с клуба до края на сезона, но е възможно да направи трансфер в следващ отбор. Той има 29 мача и 13 гола за Дери Сити през настоящата кампания, като доскоро лекува контузия, но се завърна на терена с попадения срещу Шамрок Роувърс и ЦСКА.

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Интересно е, че таранът има два гола срещу ЦСКА с различни отбори в европейските клубни турнири, като той вкара на "червените" и в далечния сезон 2010-2011 при домакинската загуби на Клифтънвил с 1:2, в която откри резултата, преди "армейците" да направят късен обрат с голове на Томислав Костадинов и Маркиньос.

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