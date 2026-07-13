Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

  • 13 юли 2026 | 18:45
  • 246
  • 2
Билетите за STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

На 8 октомври 2026 година България ще стане свидетел на най-мащабната мултимедийна продукция, посветена на живота на единствения български носител на „Златната топка“.

Това не е футболен мач, концерт или биографичен филм.

STOITCHKOV THE SHOW е авторски мултимедиен спектакъл, в който спомените оживяват. Историите не се разказват от водещ, а от хората, които са ги преживели. Технологиите превръщат емоциите в зрелище, а сцената в жива визуална среда, за да създадат преживяване, каквото българската публика не е виждала досега.

За първи път историята на Христо Стоичков ще бъде разказана като жив спектакъл, в който спорт, музика, пространствен мапинг, токшоу и сценично изкуство се сливат в едно запомнящо се преживяване, създадено специално за една единствена вечер. Това не е биографията на Христо Стоичков, а емоционално пътешествие през живота на човек, превърнал се в символ на цяло поколение.

Стоичков с уникален авторски спектакъл по повод своята 60-годишнина
Стоичков с уникален авторски спектакъл по повод своята 60-годишнина

Зрителите ще видят моменти, които никога не са попадали пред телевизионните камери, ще чуят истории, останали извън футболните хроники, и ще срещнат Христо Стоичков такъв, какъвто го познават само най-близките му приятели.

На сцената ще се появят едни от най-значимите имена в българския спорт, за да разкрият различен период от живота на Стоичков и да споделят истории, които никога не са разказвани пред публика.

Но най-голямата изненада тепърва предстои.

За спектакъла в София ще пристигне една от най-големите легенди на световния футбол. Именно той ще разкаже от първо лице какво свързва двамата повече от три десетилетия - от славните години на футбола през 90-те до днес, когато рамо до рамо коментират и гледат двубоите от Световното първенство в САЩ.

Голямата изненада се задава - името му ще бъде разкрито скоро.

„Футболът ми даде всичко. Заведе ме на най-големите стадиони в света, срещна ме с невероятни хора и ми подари моменти, които никога няма да забравя. От първото докосване на топката до всичко, което животът ми подари след това. Но най-ценните спомени не са тези, които всички помнят. На 8 октомври за първи път искам да разкажа историята такава, каквато я помня аз - истинска, лична и без сценарий, заедно с моето семейство, съотборници и съперници, които с времето се превърнаха в приятели.

Каня ви не просто да гледате един спектакъл, а да бъдете част от моята история.“

Христо Стоичков

Билетите могат да бъдат закупени единствено чрез официалния сайт на спектакъла www.stoitchkovshow.com с начална цена 40,60 евро. През следващите седмици организаторите ще започнат поетапно да разкриват специалните гост-участници и отделните елементи на спектакъла.

STOITCHKOV THE SHOW – Историята, която само той може да разкаже

Дата: 8.10.2026 година

Място: "Арена София"

Начало: 20:00 часа

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

(Платена публикация)

Още от БГ Футбол

ЦСКА обяви програмата си до реванша срещу Дери Сити

ЦСКА обяви програмата си до реванша срещу Дери Сити

  • 13 юли 2026 | 15:37
  • 1842
  • 2
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 15695
  • 54
Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

  • 13 юли 2026 | 15:17
  • 606
  • 1
Дери Сити продаде над 75% от билетите за реванша с ЦСКА

Дери Сити продаде над 75% от билетите за реванша с ЦСКА

  • 13 юли 2026 | 15:14
  • 1168
  • 2
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 9313
  • 7
Славия се присъедини към инициативата в подкрепа на лечението на Натали-Ирен

Славия се присъедини към инициативата в подкрепа на лечението на Натали-Ирен

  • 13 юли 2026 | 14:55
  • 640
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

  • 13 юли 2026 | 17:31
  • 10997
  • 39
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 15695
  • 54
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 9313
  • 7
От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

  • 13 юли 2026 | 13:30
  • 28100
  • 13
Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

  • 13 юли 2026 | 13:52
  • 13190
  • 13
Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

  • 13 юли 2026 | 11:46
  • 55087
  • 283