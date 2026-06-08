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Стоичков с уникален авторски спектакъл по повод своята 60-годишнина

  • 8 юни 2026 | 12:41
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Стоичков с уникален авторски спектакъл по повод своята 60-годишнина

Точно десет години след като Христо Стоичков събра световния футболен елит в София за своя бенефисен мач, България се готви за следващото събитие без аналог. На 8 октомври 2026 г. в зала "Арена София" легендарният номер 8 се завръща в центъра на един различен терен, за да сподели как самият той иска да запомни изминалите 60 години от своя живот.

Това не е футболен мач или филм. STOITCHKOV THE SHOW е първият по рода си мултимедиен спектакъл в България, специално създаден по повод 60-ия юбилей на футболния гений - събитие на живо, което обединява спорт, сценично изкуство, музика, технологии и токшоу. А Христо Стоичков е сърцето на спектакъла и разказвачът на собствената си история.

Продукцията пресъздава по съвременен начин неговата 60-годишна история в шест сцени, всяка със собствен визуален свят, атмосфера и енергия. Теренът в залата се трансформира, а пред очите на публиката оживяват шест различни свята - от ранните години на лекоатлетическата писта в Пловдив и първите стъпки в спорта, през върха на световния футбол, до важните решения и победи, и ролята на Стоичков днес като вдъхновяваща фигура и ментор.

На сцената до Христо Стоичков ще се появят значими личности, които той смело нарича свои приятели. Те ще надникнат в личния свят на една от най-големите фигури в българския спорт, за да споделят неразказвани моменти от забележителния му живот.

За първи път публиката няма да бъде просто зрител. Тя ще бъде част от действието - всеки регистриран потребител на сайта www.stoitchkovshow.com има възможност да изпрати въпрос към Христо Стоичков. Част от най-интересните въпроси ще бъдат избрани, а Стоичков ще отговори на тях на живо по време на спектакъла.

STOITCHKOV THE SHOW е предназначен за всички - за хората, които помнят САЩ'94, за тези, които обичат футбола и за тези, които тепърва откриват историята на Христо Стоичков.

Съвсем скоро билетите за спектакъла ще бъдат пуснати в продажба, а най-големите фенове ще имат възможността първи да получат достъп до най-добрите места в залата чрез сайта www.stoitchkovshow.com.

Очаквайте скоро повече подробности и информация за специалните гост-участници, които ще бъдат обявявани поетапно в следващите месеци.

STOITCHKOV THE SHOW – Историята, която само той може да разкаже

Дата: 8.10.2026 година
Място: "Арена София", София
Начало: 20:00 часа

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