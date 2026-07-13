БФЛА обяви премиите за класиране в топ 6 на Европейското в Риети

Българската федерация по лека атлетика обяви финансови премии за състезателите, класирали се в първата шестица на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. Шампионатът ще се проведе от 16 до 19 юли. Равностойни премии ще получат и треньорите на съответните атлети. Средствата за наградния фонд са осигурени лично от президента на БФЛА Георги Павлов.

България ще бъде представена на Европейското първенство от 22-ма състезатели, като първата група заминава утре рано сутринта.

Премии на БФЛА в индивидуалните дисциплини:

Златен медал – 2500 евро

Сребърен медал – 1500 евро

Бронзов медал – 1000 евро

4-о място – 500 евро

5-о място – 450 евро

6-о място – 400 евро



Премии за щафетните дисциплини:

Сумата се разделя поравно между състезателите.

Златен медал – 3000 евро (750 евро на човек)

Сребърен медал – 2000 евро (500 евро на човек)

Бронзов медал – 1600 евро (400 евро на човек)

4-о място – 1200 евро (300 евро на човек)

5-о място – 1000 евро (250 евро на човек)

6-о място – 800 евро (200 евро на човек)

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