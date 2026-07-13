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Пол Тергат: Съперничеството в Източна Африка ще доведе до още по-силни рекорди в маратона

  • 13 юли 2026 | 16:38
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Пол Тергат: Съперничеството в Източна Африка ще доведе до още по-силни рекорди в маратона

Бившият президент на Националния олимпийски комитет на Кения (НОКК) и някогашен световен рекордьор в маратона Пол Тергат вярва, че ожесточеното съперничество между водещите сили в бягането на дълги разстояния в Източна Африка ще продължи да тласка кенийските атлети към още по-големи висоти.

Според Тергат силната конкуренция между Кения, Етиопия и Уганда е перфектният катализатор, който ще изведе маратона до непознати досега територии.

На 26 април в Лондон Себастиан Саве пренаписа историята на маратона, ставайки първият човек, пробягал дистанцията под два часа в официално състезание. Той постигна забележителното време от 1:59:30, с което подобри предишния световен рекорд от 2:00:35, поставен от покойния Келвин Киптум в Чикаго през 2023 г.

Историческото постижение на Саве дойде след вълнуваща битка с етиопеца Йомиф Кеджелча и угандиеца Джейкъб Киплимо. Кеджелча, който дебютира в маратона, завърши втори с 1:59:41, докато Киплимо се нареди трети с 2:00:28, като и тримата атлети слязоха под предишния световен рекорд.

Тергат е убеден, че именно това ниво на конкуренция ще вдъхнови Саве и други кенийски звезди да продължат да подобряват световния рекорд в маратона.

"Обичаме да имаме конкуренция, защото не можеш да вървиш сам по целия път и да очакваш да се представиш добре“, заяви Тергат. "Щастлив съм, че най-големите съперници на Кения са от Източна Африка – Етиопия и Уганда.“

Въпреки нарастващата сила на регионалните конкуренти на Кения, Тергат настоява, че страната остава водещият световен производител на елитни маратонци.

"Разполагаме с най-големия резерв от маратонци. Хубаво е да има съперничество, защото то те прави по-силен и още по-фокусиран.“

Маратонската легенда вярва, че световният рекорд на Саве едва ли ще се задържи дълго. "Всички тези рекорди, които се поставят, в даден момент ще бъдат подобрени. Саве е в своя пик и все още е млад, така че се надяваме, че може да премести границата още по-надолу.“

Тергат също така прогнозира, че слизането под два часа скоро може да се превърне в новия еталон в мъжкия маратон. " Предстои да видим още атлети в близко бъдеще да бягат под два часа. Знам, че ще видим много такива.“

Тергат знае по-добре от мнозина какво е необходимо, за да се пренапише историята на маратона. През 2003 г. той стана първият човек, пробягал дистанцията под 2:05, след като записа 2:04:55 на Берлинския маратон, за да подобри предишния световен рекорд от 2:05:38, поставен от Халид Ханучи в Лондон година по-рано.

Да гледа как Саве постига това, което мнозина някога смятаха за невъзможно, е момент, който Тергат казва, че никога няма да забрави. "Това беше едно от най-вълнуващите неща, които някога съм виждал. Беше вълнуващо да гледам как кениец чупи рекорда.“

Той също така вярва, че напредъкът в спортната наука и технологиите ще продължи да води до по-бързи маратонски постижения. "Спортът се развива. С технологиите нещата се променят и не мисля, че сме достигнали върха все още.“

"Маратонките, които атлетите носят сега, са с карбонови пластини, за разлика от нашето време. Потниците, които използвахме, бяха памучни, а сега се правят от по-леки материали, които подобряват вентилацията.“

"Наличието на фитнес зали също изигра голяма роля. По наше време, ако не живееше в голям град, нямаше достъп до фитнес. Сега зали има дори на местно ниво.“

Саве вече потвърди, че ще се състезава на Берлинския маратон на 27 септември, където очакванията отново ще бъдат огромни след историческия му триумф в Лондон.

Тергат, който също е поставял световен рекорд в Берлин по време на кариерата си, вярва, че германската столица предлага на Саве още една възможност да постигне нещо специално.

"Състезавал съм се в Берлин и съм чупил световния рекорд там. Трасето е много равно. Надяваме се времето да бъде благоприятно, точно както видяхме в Лондон. Ако времето е добро, сигурен съм, че той отново ще бяга под два часа.“

Тергат също така изтъкна манталитета на Саве като една от ключовите причини за успеха му. "Харесвам манталитета на Саве. Трябва да мечтаеш за нещо, внимателно да го планираш и да работиш за него, а не просто да чакаш да се случи.“

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