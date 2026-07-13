Кър ще атакува световния рекорд на една миля в Лондон

Джош Кър ще се опита да постигне исторически успех на “Лондон Стейдиъм“, след като бе потвърдено участието му в опита за световен рекорд на една миля. Шотландецът е част от изключително силното международно поле на състезанието от Диамантената лига в събота.

Неговият сънародник Нийл Гърли, който е европейски рекордьор на миля в зала и сребърен медалист от Световното първенство в зала през 2025 г., също ще се включи в прочутата надпревара.

Към 28-годишния Кър, който е олимпийски сребърен медалист и двукратен световен шампион в зала, ще се присъединят бронзовият медалист от Париж Яред Нугусе и неговите сънародници от САЩ Хобс Кеслър и Нейтън Грийн.

Джейк Уайтман, сребърният медалист на 1500 метра от миналогодишното световно първенство, ще заеме мястото си в една от най-силните надпревари на 800 метра в последните години.

Шотландецът ще се стреми да надгради представянето си от петъчната среща на Диамантената лига в Монако. Там той завърши на второ място след кениеца Емануел Уанионий, който при дебюта си на рядко бяганата дистанция от 1000 метра счупи дългогодишния световен рекорд.

Сред атлетите, които ще се присъединят към 32-годишния Уайтман в Лондон, са настоящият олимпийски шампион Емануел Уанионий от Кения, сребърният медалист Марко Ароп от Канада, олимпийският финалист Брайс Хопел от САЩ, както и ирландецът Марк Инглиш и английското дуо Макс Бъргин и Бен Патисън.

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън оглавява силна английска група в бягането на 800 метра при жените, заедно със световната сребърна медалистка Джорджия Хънтър Бел. В състезанието ще участва и нидерландката Фемке Брьодерс-Бол, която се прехвърля от 400 метра с препятствия – дисциплина, в която има множество олимпийски и световни медали.

Джулиън Алфред пристига в Лондон след светкавично бягане в Монако, където представителката на Сейнт Лусия записа третото най-бързо време в историята на 200 метра при жените, което е и най-добър резултат в света за сезона и неин личен рекорд.

Двукратната олимпийска медалистка ще защитава титлата си от Лондон срещу елитна конкуренция, включваща американката Габи Томас и английското трио Дина Ашър-Смит, Ейми Хънт и новата британска шампионка Съсес Едуан.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google