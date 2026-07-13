Елизара Янкова дебютира като първа ракета на България при жените

Елизара Янева е новата първа ракета на България при жените. Това стана факт, след като 19-годишната пловдивчанка спечели на “Уимбълдън“ първа победа в квалификациите на турнир от Големия шлем, а досегашната ни №1 Виктория Томова отпадна още на старта.

Така Янева се изкачи с пет места в световната ранглиста до рекордната за нея 186-а позиция с актив от 387 точки.

В същото време Томова се срина с цели 33 места, след като не успя да защити 68 точки от миналия сезон. Новата й позиция е №207 с 367 точки на сметката.

31-годишната Виктория Томова бе първа ракета на България от септември 2019-а с малки прекъсвания, а върховото й класиране е №46 от 29 юли 2024 г. Преди нея 11 неизменни години №1 у нас бе Цветана Пиронкова, която след класирането си за полуфиналите на “Уимбълдън” през 2010 година достигна до №31.

Изабелла Шиникова падна с осем места до №381 със 163 точки, докато Лиа Каратанчева отбеляза най-голям сред българките, изкачвайки се с 84 места до 388-ото с актив от 160 точки. През миналата седмица тя достигна до полуфиналите на турнир в Хага (Нидерландия), където в четвъртфиналната фаза отстрани бившата номер 41 в света нидерландка Аранча Рус.

В топ 10 също има много размествания. №1 в света остава Арина Сабаленка, а втора е Елена Рибакина. Джесика Пегула се изкачи до третата позиция, изравнявайки най-доброто си класиране до момента. Тя измести Коко Гоф, а пета е Мира Андреева. Финалистката на “Уимбълдън” Каролина Мухова прогресира с три места до рекордното за нея №6, а шампионката в Лондон Линда Носкова прескочи пет позиции, за да заеме рекордното за нея седмо място. Ига Швьонтек падна с пет места до №8, Аманда Анисимова с три до №9, а Елина Светолина с две до №10.

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