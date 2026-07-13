Елиуд Кипчоге завърши 12-ти на маратона в Порто Алегре

Легендарният маратонец Елиуд Кипчоге, който е в процес на участие в маратони на всеки континент в рамките на две години, завърши на 12-то място на маратона в Порто Алегре (Бразилия) с време 2:18:42.

Кениецът премина първата половина на дистанцията за 1:05:10, но след това забави темпото и финишира на 12-та позиция. В канала на Кипчоге в “Ютюб“ има видео от състезанието, като последната му минута може да се види след 2:44.

41-годишният Кипчоге, който спечели олимпийския маратон в Рио през 2016 г., има силна връзка със страната.

“Искам да отида там и да вдъхновя много хора“, заяви Кипчоге през март. “Бразилия остава в сърцето и ума ми. Бразилия даде началото на най-големите ми моменти в спорта, когато спечелих първия си олимпийски златен медал.“

Кипчоге започна своята обиколка на седемте континента през май с маратона в Кейптаун, Южна Африка, където пробяга дистанцията за 2:13:29 и се класира на 16-о място. Въпреки че са изминали само 15 месеца, откакто постигна време от 2:05 на маратона в Лондон през 2025 г., по време на настоящото си турне, наречено “Светът на бягането на Елиуд“, той завършва далеч зад лидерите.

В Порто Алегре победител в състезанието стана Урия Зинедин от Мароко с време 2:08:52, с почти 10 минути пред Кипчоге. Каутар Кахаз, също от Мароко, спечели надпреварата при жените с 2:33:01.

Кипчоге държеше световния рекорд в маратона в продължение на пет години. През 2018 г. той пробяга дистанцията за 2:01:39 в Берлин, подобрявайки с повече от минута предишното върхово постижение на Денис Кимето. През 2022 г. Кипчоге свали собствения си рекорд до 2:01:09, отново в Берлин. Келвин Киптум разби този рекорд година по-късно в Чикаго, а тази година двама мъже слязоха под бариерата от два часа в Лондон. Настоящият рекордьор е Сабастиан Саве от Кения с неговите 1:59:30.

Следващото планирано състезание за Кипчоге е маратонът в Мелбърн (Австралия) през октомври. Той все още не е обявил местата на своите състезания в Северна Америка, Азия, Европа и Антарктида.

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