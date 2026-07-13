Сулек-Шуберт защити титлата си в Накло над Нотеч с рекорд на турнира

Адриана Сулек-Шуберт подобри собствения си рекорд на мемориала “Веслав Чапиевски“ с резултат от 6449 точки, за да спечели четвъртата си титла в седмобоя на турнира от златния тур на Световната атлетика по комбинирани дисциплини в Накло над Нотеч, (Полша) през уикенда.

При мъжете в десетобоя надпреварата беше по-оспорвана, като Яриел Сото от Пуерто Рико постави личен рекорд от 8124 точки, за да грабне титлата пред литовеца Едгарас Бенкунскас (8080).

В седмобоя Сулек-Шуберт демонстрира една от най-добрите си форми след завръщането си към състезанията след раждането на детето си през 2024 г.

Полската рекордьорка, която преди е била тренирана от покойния Веслав Чапиевски, започна силно с време от 13.09 секунди на 100 метра с препятствия, само на 0.01 секунди от личния си рекорд, поставен преди четири години. Най-бърза обаче беше шведката Лувиса Карлсон, която записа личен рекорд от 13.03 секунди – най-доброто време за шведска атлетка от 2016 г. насам, подобрявайки рекорда на турнира на Сулек-Шуберт с 0.35 секунди.

Фаворитката на домакините излезе начело след скока на височина благодарение на преодоляните 1.80 метра. Сънародничката на Карлсон Ерика Верф впечатли в тласкането на гюле, оглавявайки класирането с 14.31 метра. Австрийското дуо Верена Майр (14.24 м) и Сара Лагер (14.15 м) също преминаха границата от 14 метра, както и швейцарката Лусия Аклин (14.16 м). Междувременно Сулек-Шуберт постигна 13.69 метра, което беше достатъчно, за да запази общата си преднина.

Още един рекорд на турнира падна на 200 метра, този път дело на чехкинята Адела Ткачова. 21-годишната атлетка постигна впечатляващите 23.27 секунди – само на 0.05 от личния си рекорд от миналия месец – и разби рекорда на състезанието с 0.73 секунди. Още три състезателки – Вилма Ителина (23,63), Сулек-Шуберт (23,84) и Аклин (23,90) – също слязоха под предишния рекорд.

Сулек-Шуберт завърши първия ден със сбор от 3858 точки, което ѝ даде преднина от 203 точки пред Карлсон, а Верф беше на още 18 точки зад нея.

Карлсон започна най-силно втория ден, постигайки 6.45 метра в скока на дължина за нов рекорд на турнира и резултат само на 10 сантиметра от личния ѝ рекорд. Сулек-Шуберт записа 6.21 метра с попътен вятър (4,4 м/с), за да запази преднината си от 127 точки.

И двете постигнаха лични рекорди в хвърлянето на копие. Сулек-Шуберт изпрати уреда на 43.49 метра, подобрявайки предишния си най-добър резултат от 42.86 метра, постигнат при спечелването на сребърния медал на европейското първенство през 2022 г., а Карлсон хвърли 41.88 метра. Верф хвърли най-далеч – 47.74 метра в последния си опит, което я изведе само на 34 точки зад Карлсон преди последната дисциплина. Сулек-Шуберт изглеждаше сигурна на върха с 5507 точки.

Преследвайки сънародничката си Едита Белска, която записа 2:08.55, Сулек-Шуберт пробяга 800-те метра за 2:11.58, за да завърши втора в дисциплината и успешно да защити титлата си в седмобоя. Тя събра рекорден за турнира сбор от 6449 точки – най-високият ѝ резултат след майчинството и четвъртият най-добър в кариерата ѝ.

Карлсон пробяга дистанцията за 2:16.67, а Верф постави личен рекорд от 2:19.86, за да запазят съответно второто и третото място. Карлсон подобри личния си рекорд до 6218 точки, докато Верф събра 6140. Лагер се изкачи в класирането, за да завърши четвърта с 5986 точки, а Ителина беше пета с личен рекорд от 5915 точки.

Швейцарецът Нино Портман, бронзов медалист от Световните университетски игри, спечели бягането на 100 метра в десетобоя с време 10.70 секунди. Яриел Сото от Пуерто Рико поведе след скок от 7.80 метра в скока на дължина, което беше рекорд на турнира. Швейцарецът Финли Гайо, бивш рекордьор в дисциплината, също се представи добре, скачайки 7.65 метра с попътен вятър, докато Портман постигна 7.55 метра, също с лек попътен вятър.

Литовецът Едгарас Бенкунскас се изкачи в класирането, след като хвърли 15.66 метра в тласкането на гюле, поставяйки нов рекорд на турнира. Резултатът на Сото от 13.45 метра го свали леко надолу, докато Портман хвърли 14.81 метра (личен рекорд), за да остане в борбата.

Адам Хавличек беше последният останал в скока на височина, преодолявайки 2.03 метра. Преди това чешкият атлет беше поставил лични рекорди от 11.07 на 100 метра и 7.34 метра в скока на дължина. Бенкунскас (2.00 м), Портман (1.94 м, личен рекорд) и Сото (1.91 м) също бяха в горната половина на класирането в скока на височина.

Бягането на Гайо на 400 метра за 48.32 секунди означаваше, че петима различни атлети спечелиха петте различни дисциплини през първия ден. Сото (48.69) и Портман (48.72) също завършиха обиколката за под 49 секунди.

Портман водеше в края на първия ден с 4278 точки, с 84 точки пред Сото. Гайо, Вилем Страски, Хавличек и Бенкунскас бяха плътно зад тях.

Гайо и Портман поведоха на 110 метра с препятствия в началото на втория ден, записвайки съответно 14.00 и 14.25 секунди. Сото пробяга дистанцията за 14.90 с попътен вятър, което го свали с едно място зад Портман и Гайо след шест дисциплини. Страски продължи с постоянството си с време 14.31, което го изведе само с една точка пред Бенкунскас, който записа същото време. Хавличек не завърши състезанието.

Бенкунскас се изкачи на трето място след най-доброто хвърляне на диск за деня – 48.59 метра.

Портман запази лидерската си позиция с 43.61 м, но личният рекорд на Гайо от 44.45 м го доближи до неговия съперник. Междувременно Сото хвърли 45.08 м, а Страски постигна личен рекорд от 45.77 м, за да оформят челната петица на този етап.

Резултатът на Сото от 4.80 м в овчарския скок се оказа решаващ, изстрелвайки го от четвърто на първо място с 6673 точки – с 26 точки пред Бенкунскас, който преодоля 4.60 м. Най-доброто постижение в дисциплината беше на французина Максим Моати-Шарноа – 5.00 м.

Бенкунскас отвърна на удара с водещ резултат в хвърлянето на копие – 65.12 м срещу 55.04 м за Сото, което му осигури преднина от 125 точки преди последната дисциплина – бягането на 1500 м. Сото обаче бе по-силният бегач. Бягането на 1500 м се разви според очакванията и така Сото си осигури титлата със стил, печелейки последната дисциплина с личен рекорд от 4:23.61, докато Бенкунскас записа време от 4:50.04. Страски пробяга дистанцията за 4:24.31, финиширайки втори след Сото, което му отреди третото място в крайното класиране (8056) пред Портман (7947) и Моати-Шарноа (7843).

Победният резултат на Сото от 8124 точки добави 92 точки към предишния му личен рекорд, поставен в Арона миналия месец. Тогавашното му постижение от 8032 точки беше първият път, в който той преминава границата от 8000 точки.

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