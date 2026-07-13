Италия на върха при девойките до 18 години

Националният отбор на Италия спечели европейската титла при девойките до 18 години, след като във финала на първенството в Рига се наложи убедително над Турция с 3:0 (25:20,25:16,25:15).

Така младите италианки заслужиха четвъртото си злато в историята на надпреварата и взеха сладък реванш за единствената си загуба по време на турнира, дошла именно срещу туркините в груповата фаза.

Очакванията за оспорван финал бяха напълно логични след драматичния двубой между двата тима в групите, но този път италианките не оставиха съмнения кой е по-добрият отбор. Още от първите разигравания възпитаничките на Стефано Грегорис наложиха високо темпо и контролираха развитието на срещата.

След сравнително равностойно начало на първия гейм Италия отново излезе напред в решителните моменти и поведе в резултата. Във втория гейм европейските шампионки вече доминираха напълно, а в третия устояха на началния натиск на Турция, след което със серия от отлични изяви в атака и на блокада сложиха точка на спора.



Най-резултатна за шампионките бе Анита Тесариол с 19 точки. Бианка Легренци, Лиза Дхарма Монари Гамба и Джулия Фалескини добавиха по 9 точки.

За Турция Айлин Уйсалджан реализира 14 точки.

За най-полезна състезателка (MVP) на шампионата бе избрана Лиза Дарма Монари Гамба, която се превърна в една от водещите фигури на италианския състав по пътя към титлата.

Бронзовите медали заслужи Унгария, която победи Франция с 3:1(25:23,25:27,25:20,25:18).

Това е исторически успех за унгарките, които за първи път в историята си се качват на почетната стълбичка на Европейско първенство за девойки под 18 години.

Любопитното е, че Унгария достигна до Финалната четворка след впечатляващ обрат срещу България в последния мач от груповата фаза, когато изоставаше с 0:2 гейма, но стигна до победа с 3:2 и елиминира младите "лъвици".

В спора за бронза унгарките взеха реванш и от Франция, която ги бе победила в груповата фаза.

ИТАЛИЯ – ТУРЦИЯ 3:0 (25:20, 25:16, 25:15)

ИТАЛИЯ: Монари 11, Ла Тела 6, Тесариол 18, Фалескини 8, Легренци 9, Манда 2, Гроси (Л). Буфандар, Русо. Не влязоха в игра: Черви, Айриенбува, Джибели, Гордън, Кантони. Треньор: Грегорис.

ТУРЦИЯ: Балък 4, Йенер, Тюркяшар, Йозерол 2, Уйсалчан 14, Йозенгин 3, Люледжи (Л). Зерен, Байгара, Йозен, Гюзонич, Алпай 2, Демираг 2.

Треньор: Йонер.

Стефано Грегорис (старши треньор): „Емоциите са огромни. Този отбор започна пътя си преди година на турнира ВЕВЗА в Португалия и се изгради на квалификационния ВЕВЗА през януари във Фоджа. Веднага разбрахме, че тази група притежава не само технически, но и най-вече човешки качества. Знаехме, че в някои аспекти може да отстъпваме на други отбори, но работихме здраво, израснахме по време на турнира и играхме все по-добре. В този финал се представихме отлично и със смелост. Да спечелиш европейско първенство по този начин е специално!“

Лиза Монари Гамба (капитан): „Беше наистина невероятна емоция да видя как последната топка пада в полето на Турция. Това беше моментът, за който се готвихме цяла година. Нямахме търпение да го изживеем по най-добрия начин и го направихме.“

Идеален отбор на Европейското първенство U18:

MVP: Лиза Дарма Монари Гамба (Италия)

Разпределител: Алесия Манда (Италия)

Диагонал: Айлин Уйсалджан (Турция)

Посрещачи: Джулия Фалескини (Италия) и Екрин Селис Тюркясар (Турция)

Централни блокировачи: Бианка Легренци (Италия) и Анна Жомбок (Унгария)

Либеро: Лал Люледжи (Турция)

СНИМКИ: CEV.EU

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