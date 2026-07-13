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  3. Маклафлин-Леврон стана майка на момиченце

Маклафлин-Леврон стана майка на момиченце

  • 13 юли 2026 | 10:30
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Маклафлин-Леврон стана майка на момиченце

Световната рекордьорка и олимипийска шампионка на 400 метра с препятствия Сидни Маклафлин-Леврон и нейният съпруг Андре Леврон-младши станаха родители на момиченце. Двамата показаха дъщеря си Савана Мишел Леврон в нежна фотосесия в Инстаграм.

“Нашата благословия и нашата радост най-накрая e тук! Толкова сме благодарни на всички, които ни подкрепяха по време на бременността. Нямаме търпение да видим какво е приготвил Бог за нашето малко момиченце”, написа американката в Инстаграм.

Маклафлин-Леврон спечели последните две олимпийски титли на 400 метра с препятствия, като и двата пъти постави световни рекорди. В момента той е 50.37 секунди. Миналата година тя премина в дисциплината 400 метра и завоюва световната титла с 47.78, превръщайки се в първата жена, постигнала под 48 секунди от 1985-а насам.

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Снимки: Gettyimages

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