Коди Милър-Макинтайър вярва, че постоянството ще му помогне в Олимпиакос

След два сезона с Цървена звезда, натурализираният американски баскетболист Коди Милър-Макинтайър се подготвя за дебюта си с екипа на Олимпиакос.

"Аз съм човек, който обича рутината. Ако имаш формула или система, която е добра за теб, трябва да я следваш. Всичките ми приятели знаят какво правя във всяка част от деня, защото съм изключително постоянен", каза гардът пред сръбското издание Meridian Sport.

Българският национал вярва, че това ще му помогне в Олимпиакос, тъй като постоянството на гръцкия клуб е това, което го отличава от останалите отбори.

"Те винаги следват същата система, а това е ключът в един дълъг сезон. Ако постоянно се приспособяваш към нещо ново, тогава е по-трудно. Точно затова Олимпиакос често стига до Финалната четворка в Евролигата", добави Милър-Макинтайър, който не скри, че вече разучава някои от системите на треньора Йоргос Барцокас.

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