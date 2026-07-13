Барселона се договори със словенски специалист

Словенският треньор Александър Секулич скоро трябва да бъде обявен за нов старши треньор на Барселона, информира специализираното издание Eurohoops.net.

След като Шави Паскуал се поддаде на арабските милиони, напусна Барселона и замина за Дубай, ръководството на каталунския клуб реши да доведе на треньорския пост Александър Секулич – човек, когото именно Паскуал "изгони" от Обединените арабски емирства.

Секулич бе сред водещите кандидати за позицията в последните седмици, заедно с Пабло Ласо и Янис Сферопулос.

48-годишният треньор пристига в каталунския гранд след успешен престой в Дубай Баскет, където изведе тима до триумф в Адриатическата лига.

От друга страна, клубът от Дубай се обърна към бившия наставник на Барселона Шави Паскуал за заместник на словенеца.

В кариерата си Александър Секулич е работил още в Чехия и Русия. Той е и старши треньор на националния състав на Словения при мъжете от 2020 година.

Ако седне на пейката на Барселона, Секулич го очаква много работа.



Барселона извърши пълна реконструкция на отбора това лято и в момента има само шестима играчи на заплата – Кевин Пантер, Джоел Пара, Торнике Шенгелия, Дарио Брисуела и Хуан Нунес, които останаха, и Оливие Нкаму, който е първото ново попълнение това лято. Всички останали казаха "Адиос".



Както изглежда, Барселона вероятно е чакала пристигането на нов треньор, за да започне мисията по привличане на играчи.



Изглежда, че основният проблем е решен, най-голямата дупка е запълнена и скоро подкрепленията ще започнат да пристигат като на конвейер.

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