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Промяна в контролите на ФК Девня

  • 8 юли 2026 | 16:27
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Промяна в контролите на ФК Девня

Едноименният футболен тим на град Девня извърши корекции в програмата си за приятелските срещи. Става въпрос за смяна на съперник и пренасрочване на спаринг. Съставът на Деня ще премери сили със Спартак II (Варна), а не с дубъла на Добруджа (Добрич), както предварително беше обявено. Другото уточнение гласи, че въпросния двубой ще се проведе 19 юли, а не ден по-рано, както първоначално беше насрочен. Девня започва на 13 юли подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. Седмица преди старта на първенството, отборът излиза за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

19 юли: ФК ДевняСпартак II (Варна)

25 юли: ФК ДевняФратрия II (Варна)

1 август: ФК ДевняБенковски (Исперих)

8 август: ФК ДевняУстрем (Дончево)

15 август, купа АФЛ: ФК Девня – жребий ще определи съперника

Снимка: fcdevnya.com

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