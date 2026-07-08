Промяна в контролите на ФК Девня

Едноименният футболен тим на град Девня извърши корекции в програмата си за приятелските срещи. Става въпрос за смяна на съперник и пренасрочване на спаринг. Съставът на Деня ще премери сили със Спартак II (Варна), а не с дубъла на Добруджа (Добрич), както предварително беше обявено. Другото уточнение гласи, че въпросния двубой ще се проведе 19 юли, а не ден по-рано, както първоначално беше насрочен. Девня започва на 13 юли подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. Седмица преди старта на първенството, отборът излиза за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

19 юли: ФК Девня – Спартак II (Варна)

25 юли: ФК Девня – Фратрия II (Варна)

1 август: ФК Девня – Бенковски (Исперих)

8 август: ФК Девня – Устрем (Дончево)

15 август, купа АФЛ: ФК Девня – жребий ще определи съперника

Снимка: fcdevnya.com

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