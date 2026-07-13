20 футболисти на старта на ФК Севлиево

Едноименният тим на Севлиево започва тази вечер подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Треньорът Ивайло Тодоров ще изведе 20 футболисти в 18:15 часа за първото занимание. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи.

Програмата да контролите:

18 юли: Етър (Велико Търново) – ФК Севлиево

22 юли: ФК Севлиево – Спартак II (Плевен)

25 юли: ФК Севлиево – Етър U17 (Велико Търново)

1 август: ФК Севлиево – Етър II (Велико Търново)

8 август: ФК Севлиево – Янтра (Полски Тръмбеш)

15 август: ФК Севлиево – ФК Троян

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