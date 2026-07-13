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Ето как "лъвовете" ще летят за Чикаго

  • 13 юли 2026 | 05:48
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Българският национален отбор по волейбол заминава за САЩ, където ще се включи в третата седмица на Лигата на нциите. Там през настоящата седмица "лъвовете" ще играят последователно с Полша (15.7), Китай (19.7), домакинът САЩ (19.7) и Франция (20.7).

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Световните сребърни медалисти ще играят мачовете си в Чикаго, а за да стигнат до там, тръгвайки от София, първо ще кацнат в Германия и по точно столицата на провинция Бавария - Мюнхен. Заедно с делегацията ще бъде и президентът на Българската федерация по волейбол - Любомир Ганев, който ще наблюдава отблизо случващото се в Чикаго.

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