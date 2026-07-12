Иран остава със същия селекционер и за Купата на Азия

Иранската футболна федерация потвърди, че селекционерът на националния отбор Амир Галеноей ще запази поста си и ще води тима по време на предстоящата Купа на Азия. Турнирът ще се проведе в Саудитска Арабия през януари 2027 г.

Галеноей, който пое отбора през 2023 г., изведе иранците до три равенства на Мондиал 2026, което не беше достатъчно за класиране в елиминационната фаза.

Президентът на местната федерация коментира решението пред „Техеран Таймс“

„Господин Галеноей ще продължи да води националния отбор. Вече получихме неговия план за подготовка за Купата на Азия. Скоро отборът ще започне лагер за предстоящите мачове от календара на ФИФА. Освен това подготвяме няколко промени, свързани с развитието на футболистите в националните гарнитури“, коментира Мехди Таж.

Иран е печелил титлата на Азия три пъти в историята си, но последният триумф датира от далечната 1978 г. Следващото издание на континенталния шампионат ще бъде в периода 7 януари - 5 февруари 2027 г.

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