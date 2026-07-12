България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за юноши до 18 години постигна много важна 4-а победа на Европейското първенство в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков се наложиха категорично над връстниците си от Белгия с 3:0 (25:22, 25:23, 25:19) в 5-ия си мач от Група II на турнира, игран тази вечер в залата в Чистерна.

Така младите български "лъвчета" продължават да са втори във временното класиране в групата с 4 победи, 1 загуба и 12 точки, с колкото е лидера Франция, но с по-добри показатели. Утре (13 юли) е почивен ден на турнира, а във вторник (14 юли) България ще играе срещу Чехия от 16,00 часа българско време.

Най-полезен за България стана отново Никола Градинаров с 13 точки (3 блока, 30% ефективност в атака и 49% позитивно посрещане - +8) за победата. Павел Дженев и Адриан Ганев приключиха с по още 8 точки за успеха.

За тима на Белгия Ферре Ван Пелт реализира също 13 точки (1 ас и 29% ефективност в атака - +7), а Янес Стробе и Йоппе Ройвьонс завършиха с 10 и 9 точки.

БЪЛГАРИЯ - БЕЛГИЯ 3:0 (25:22, 25:23, 25:19)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 3, Павел Дженев 8, Никола Градинаров 13, Антоан Веселинов 5, Кристиян Косев 5, Адриан Ганев 8 - Ивайло Донов-либеро (Георги Димитров, Милко Багдасаров, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

БЕЛГИЯ: Виктор Ван Есбрьок 1, Ферре Ван Пелт 13, Евън Дубру 7, Янес Стробе 10, Йоппе Ройвьонс 9, Брам Лейберт 3 - Нейтън Перин-либеро (Вуут Понзееле 2, Бенжамен Щетер 1, Луи Йернокс, Робе Девриезе 3, Гайс Евънс 1)

Старши треньор: ВИМ ДЕ БЬОК.

Снимки: CEV.EU

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