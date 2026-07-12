Швеция направи обрат от 0:2 гейма и грабна титлата в Европейската лига

Швеция се короняса за шампион на Европейската лига по волейбол за жени за 2026 г., след като надделя над Словения с 3:2 (15:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:12) за втори път в рамките на няколко дни. Така шведките завършиха пътя си в надпреварата с безупречен актив от 10 поредни победи.

Това беше достоен и драматичен финал на сезон, в който Швеция и Словения се очертаха като доминиращи сили още от самото начало на груповата фаза.

Преди това Швеция спечели титлата в Европейската златна лига през 2024 г.

Само преди няколко дни в Йоребру шведският тим отново направи обрат от 1:2 гейма, за да победи Словения в тайбрек. В съботната вечер те осъществиха още по-впечатляващо завръщане, след като изоставаха с два гейма. Домакините от Словения бяха започнали ударно реванша, мобилизирайки всичките си сили в опит да стигнат до „златен гейм“.

Въпреки че словенките изглеждаха като пълен господар на полето след първите две части, Швеция намери сили да се върне в мача, водена от своята безспорна суперзвезда и рожденичка Изабел Хаак. Тя стана топреализатор на мача с 28 точки, четири от които само в петия гейм.

В началото Швеция видимо изпитваше трудности да намери увереност и организация в играта си. „Съгласна съм, въпреки че Словения също игра много добре. Знаехме, че ще излязат с напълно различна нагласа и ще са добре подготвени, но може да се каже, че им подадохме пръст, а те ни взеха цялата ръка“, заяви разпределителката Вилма Юлевик след церемонията по награждаването в „Спортна Дворана Вижмарье Брод“ късно в събота вечер. Преди третия гейм старши треньорът Лоренцо Мичели нареди на състезателките си да поемат повече рискове. „Частично, за да се опитаме да обърнем мача, но и за да влезем в ритъм и да достигнем обичайното си ниво преди евентуален решаващ „златен гейм“.“

В третия гейм Швеция намери както ритъм, така и увереност, и изведнъж се превърна в отбора с явно предимство. Както много пъти преди, Изабел Хаак пое лидерската роля. В четвъртата част балансът на силите се промени още повече, когато звездата на словенската атака Фатумата Сила контузи крака си и беше принудена да напусне игрището. Петият гейм беше оспорван, но Швеция не изпусна инициативата.

Този триумф е добра поличба за европейското първенство на ЦЕВ, на което Швеция ще бъде домакин само след няколко седмици с мачове в Гьотеборг. „Беше наистина важно. Тестовете, които получихме, особено в полуфиналните и финалните мачове срещу Унгария и Словения, са точно това, от което се нуждаем. Страхотно е да спечелим Европейската лига и да усетим на какво сме способни. Не е нужно да доказваме, че сме добри, вече го направихме. Освен това показахме, че никога не се предаваме“, добави Юлевик.

„Разбира се, чувството е невероятно! Започнахме с два ужасни гейма, но знаехме, че можем да се върнем и очаквахме, че това ще бъде дълъг мач – и така и стана! Никога не спираме да се борим! Щастлива съм за целия отбор и за треньора, тъй като работихме много усилено, за да се случи това. Мисля, че го заслужаваме“, каза Хаак. „В началото на този път основната цел беше да намерим собствения си ритъм. Знаехме, че от полуфиналите нататък нивото ще се повиши значително. Изиграхме два добри полуфинала, а също и на финалите, като се фокусирахме повече върху себе си, отколкото върху противника, и съм наистина щастлива от пътя, който изминахме в тази надпревара.“

Саша Планиншец, капитан на Словения, коментира: „В момента е трудно да кажа каквото и да било, освен че всички много съжаляваме, тъй като започнахме мача добре и имахме възможност да обърнем тази финална серия в наша полза и да играем „златен гейм“. За съжаление, в един момент в третия гейм загубихме инерцията, която имахме в първите две части. За жалост, в комбинация с няколко нещастни ситуации, нещата не се развиха така, както искахме. Все пак няма за какво да се упрекваме, оставихме всичко, което имахме, на игрището. Каквото, такова – ще се борим за победата догодина.“

„Знаехме, че ще започнат много агресивно и бяхме подготвени за този сценарий“, коментира старши треньорът на Швеция Лоренцо Мичели. „Не започнахме по най-добрия начин, но бавно и сигурно се подобрявахме. Съжалявам за контузията на Сила и се надявам да не е нещо сериозно и тя да се възстанови скоро. Щастлив съм за моите състезателки и мисля, че заслужаваме този успех. И двата отбора имаха страхотен сезон – пътувахме много, а състезателките идваха след дълъг и уморителен клубен сезон. Въпреки това моите момичета показаха страхотно отношение и никога не се оплакаха от нищо – и това също изигра ключова роля за нашия успех. Бяхме заедно в това и съм много щастлив за тях – те бяха възнаградени за упоритата си работа и образцова отдаденост.“

След ранен полет към дома в неделя сутринта, отборът ще получи няколко почивни дни, преди подготовката за ЕвроВолей да навлезе в заключителната си фаза.

Първите четири отбора от обновената Европейска лига – Швеция, Словения, Унгария и Словакия – си осигуриха участие на ЕвроВолей 2028 на ЦЕВ.

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