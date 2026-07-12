Финландия е шампион в Европейската лига

Националният отбор на Финландия триумфира в Европейската лига по волейбол за мъже, завършвайки кампанията си с перфектен актив от десет победи в десет мача. Титлата беше подпечатана след успех с 3:1 (25:15, 20:25, 25:18, 25:21) над Нидерландия в реванша от големия финал.

Този успех е втори пореден за финландците в надпреварата, след като през миналата година те спечелиха и Златната европейска лига.

Congratulations to Finland 🏆 on their gold medal of the Men's CEV Volleyball European League 2026! pic.twitter.com/hMl8m69Phy — European Volleyball (@CEVolleyball) July 11, 2026

Финландия пристигна в Хага с предимство от домакинска победа с 3:1 в Нокия по-рано през седмицата. Това означаваше, че всякакъв успех в реванша щеше да им осигури трофея. От своя страна, „оранжевите“ се нуждаеха от задължителна победа, за да се доберат до решаващ „златен гейм“.

След като преди няколко дни постигнаха първата си победа над Нидерландия от 2013 г. насам, финландците започнаха ударно и втория мач. Въпреки че домакините успяха да изравнят резултата във втория гейм, Финландия запази контрол и си осигури нова победа с 3:1. Разликата дойде от ефективната им атака, по-големия брой блокади и асове, както и от многото грешки, допуснати от нидерландския отбор, особено в третия и четвъртия гейм.

Успехът е от особено значение за отбора на Финландия, тъй като играчите, водени от Оли Кунари, скоро ще участват на ЕвроВолей в Тампере. Там финландците и нидерландците отново ще подновят съперничеството си в една и съща група. Лука Мартила отново стана най-резултатен за Финландия с 22 точки, както и в мача в Нокия, и напълно заслужено получи наградата за най-полезен играч (MVP) на финалите.

Първите четири отбора от тазгодишното издание на Европейската лига си осигуриха и участие на ЕвроВолей 2028 за мъже. Освен финалистите Финландия и Нидерландия, това постижение записаха също Дания и Израел.

НИДЕРЛАНДИЯ - ФИНЛАНДИЯ 1:3 (15:25, 25:20, 18:25, 21:25)

НИДЕРЛАНДИЯ: Борис Беркхут 2, Силвестер Мейс 25, Том Купя 9, Яник Бак, Сиебе Коренблек 1, Фабиан Плак 10 - Джефри Клок-либеро (Бо Волтербоер 1, Рик Ван Солкема 5, Маркус Хелд, Саимен Хаге)

Старши треньор: ДЖОЕЛ БАНКС

ФИНЛАНДИЯ: Фьодор Иванов 2, Веика Лундквист 18, Лука Мартила 22, Нико Суихконен 11, Севери Савонсалми 11, Мика Хаапаниеми 5 - Войто Койка-либеро (Ааро Никула)

Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ.

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