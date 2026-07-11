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ЦСКА поздрави Вальо Илиев

  • 11 юли 2026 | 11:57
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ЦСКА поздрави Вальо Илиев

Днес 46-и рожден ден празнува старши треньорът на ЦСКА II и бивш капитан на „армейците“ Валентин Илиев.

Юноша на Ботев (Враца), Илиев започва професионалната си кариера като централен защитник и дебютира в мъжкия футбол през сезон 2001/02 г. След кратък престой в украинския Металург (Запорожие), през есента на 2004 г. пристига в ЦСКА и бързо печели сърцата на "армейската" публика.Най-паметният му момент идва на 25 август 2005 г., когато вкарва победния гол срещу Ливърпул на "Анфийлд".С ЦСКА Илиев става шампион на България през 2004/05 и 2007/08 г., носител на Купата на България (2005/06) и Суперкупата на България (2006). През 2005 г. е избран за най-добър защитник в "А" група, а от 2006 г. носи капитанската лента на тима.За ЦСКА има 149 мача и 14 гола, а за националния отбор на България изиграва 22 двубоя.

Валентин Илиев е син на бившия футболист и треньор на ЦСКА Илия Вълов, а неговият син — Теодор Иванов, продължава фамилната традиция, като също е част от тима.

ЦСКА желае на Валентин Илиев здраве, щастие и бъдещи лични и професионални успехи!

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