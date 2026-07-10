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Катрин Тасева стана майка за втори път

  • 10 юли 2026 | 11:16
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Катрин Тасева стана майка за втори път

Голямото семейство на българската художествена гимнастика се увеличи с още едно малко съкровище.

Една от най-обичаните български гимнастички Катрин Тасева, участничка на Олимпийските игри в Токио, многократна медалистка от турнири за Световната купа, европейски първенства и световни шампионати, дари живот на своето второ дете - прекрасната малка Миа.

“На Катрин и цялото ѝ семейство пожелаваме безброй щастливи мигове, здраве, спокойствие и много любов. Нека Миа расте щастлива, усмихната и обградена с топлина, а домът им винаги да бъде изпълнен с детски смях и сбъднати мечти. Честито! Добре дошла, малка Миа!”, написаха от Българската федерация по художествена гимнастика във Фейсбук.

Катрин Тасева и съпругът й имат и 3-годишен син Николай.

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