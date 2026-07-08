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Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life 2026

  • 8 юли 2026 | 19:47
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Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life 2026

Клуб по художествена гимнастика Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life Challenge 2026, който ще се проведе в италианския град Пистоя.

Възпитаничките на доц. Мария Гатева – преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“ и президент на клуба, вече са в Италия. От 9 до 11 юли гимнастичките ще се включат в състезателната програма на престижния европейски форум, а от 12 до 17 юли ще бъдат част от фестивалната програма.

В тазгодишното издание на Eurogym European Gym for Life Challenge ще участват 141 групи с общо 4218 представители от 21 държави.

Клуб по художествена гимнастика Нюанс НСА ще се представи в категория Large Groups със съчетанието One of Us. С него гимнастичките ще демонстрират своите качества, артистичност и екипен дух, представяйки достойно България на европейската сцена.

Участието в престижния форум е поредно международно предизвикателство за клуба и възможност възпитаничките на доц. Мария Гатева да демонстрират високото ниво на българската школа по художествена гимнастика.

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