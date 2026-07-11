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България U18 с лесна трета победа на ЕвроВолей 2026

  • 11 юли 2026 | 20:04
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Националният отбор на България за юноши до 18 години записа лесна трета победа на Европейското първенство в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков биха категорично връстниците си от Румъния с 3:0 (25:19, 25:18, 25:18) в 4-ата си среща от Група II на турнира, играна тази вечер в залата в Чистерна.

По този начин младите български "лъвчета" остават втори във временното класиране в групата с 3 победи, 1 загуба и 9 точки. Утре (12 юли) България ще играе срещу Белгия, която също е с 3 победи и 1 загуба до момента. Мачът е отново от 18,30 часа българско време.

Най-полезен за България стана Никола Градинаров със 17 точки (2 блока, 1 ас, 67% ефективност в атака и 66% позитивно посрещане - +16) за победата. Адриан Ганев добави още 13 точки (2 блока и 100% ефективност в атака! (11 от 11) - +10) за успеха.

За тима на Румъния Марио Панаит и резервата Патрик Балан реализираха скромните 8 и 7 точки.

БЪЛГАРИЯ - РУМЪНИЯ 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 3, Павел Дженев 1, Никола Градинаров 17, Антоан Веселинов 10, Кристиян Косев 6, Адриан Ганев 13 - Ивайло Донов-либеро (Христиан Иванов 9, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

РУМЪНИЯ: Матей Сава, Матей Йосан 4, Марио Панаит 8, Александру Апосту 1, Тудор Калчу 2, Дариус Лае 5 - Валериу Верчук-либеро (Лука Визицу 2, Давид Онуте 2, Патрик Балан 7, Матей Михайла 1, Василе Костин-либеро)

Старши треньор: РАЗВАН ПАРПАЛА.

Снимки: CEV.EU

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