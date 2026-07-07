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  3. Плувкинята на Астери (Вн) Дияна Ненова с три медала в Пловдив

Плувкинята на Астери (Вн) Дияна Ненова с три медала в Пловдив

  • 7 юли 2026 | 14:39
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Плувкинята на Астери (Вн) Дияна Ненова с три медала в Пловдив

Състезателката на варненския клуб по плуване Астери Дияна Ненова спечели три медала на държавното лично-отборно първенство за юноши и девойки младша възраст, което се проведе в Пловдив. Тя взе сребърните отличия в дисциплините 50 м и 200 м бруст. На 100 метра в същия стил талантливата плувкиня остана трета. Припомняме, че Дияна бе отличена сред призьорите в категория "Младо дарование" на Варна през 2025 г.

Иванна Кирова пък влезе в Топ 10 на 100 м свободен стил, като бе близо до подобно класиране в останалите си три старта. Клубът бе представен и от Преслав Петков, който се пусна срещу с една година по-големите от него при юношите младша. Треньор на КПС Астери е Богомил Яковчев.

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