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Съмър Макинтош подобри пореден световен рекорд в плуването

  • 6 юли 2026 | 08:39
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Съмър Макинтош подобри пореден световен рекорд в плуването

Съмър Макинтош подобри пореден световен рекорд в плуването с впечатляваща победа на 200 метра бътерфлай на квалификациите на Канада за Пантихоокеанското първенство.

Олимпийската и световна шампионка записа време от 2:01,65 минути на финала в Монреал, оставяйки в историята дългогодишния рекорд на Цзъгъ Лю (2:01,81) на Националните игри на Китай през октомври 2009 година. Рекордът на Лю беше поставен месеци преди полиуретановите костюми да бъдат забранени и се смяташе за един от най-трудните за чупене.

19-годишната Макинтош стана втората жена, която подобри 2:02,00 на миналогодишното Световно първенство и сега притежава пет от шестте най-бързи времена в дисциплината.

„Както виждате емоциите ми, това означава абсолютно всичко. Като дете, това е единственият световен рекорд, който си мислех, че никога няма да счупя, и да го направя тази вечер е наистина специално пред домашна публика. Това означава абсолютно всичко за мен и в момента съм в шок“, каза канадката, цитирана от агенция Ройтерс.

Макинтош вече държи световни рекорди в четири дисциплини, след като спечели 200 и 400 метра съчетано и 400 метра свободен стил на миналогодишните канадски квалификации.

С три олимпийски златни медала от Игрите в Париж 2026 и осем на Световни първенства от 2022-а насам, Макинтош се превърна в една от най-големите звезди в женското плуване.

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