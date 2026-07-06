Съмър Макинтош подобри пореден световен рекорд в плуването

Съмър Макинтош подобри пореден световен рекорд в плуването с впечатляваща победа на 200 метра бътерфлай на квалификациите на Канада за Пантихоокеанското първенство.

Олимпийската и световна шампионка записа време от 2:01,65 минути на финала в Монреал, оставяйки в историята дългогодишния рекорд на Цзъгъ Лю (2:01,81) на Националните игри на Китай през октомври 2009 година. Рекордът на Лю беше поставен месеци преди полиуретановите костюми да бъдат забранени и се смяташе за един от най-трудните за чупене.

WORLD RECORD!!! 🚨



Summer McIntosh takes down the Women’s 200m Butterfly World Record with a 2:01.65 at the Canadian Trials 🇨🇦🤯



Breaking Liu Zige’s World Record that had stood for 17 years. pic.twitter.com/ww87qgKMbu — World Aquatics (@WorldAquatics) July 5, 2026

19-годишната Макинтош стана втората жена, която подобри 2:02,00 на миналогодишното Световно първенство и сега притежава пет от шестте най-бързи времена в дисциплината.

„Както виждате емоциите ми, това означава абсолютно всичко. Като дете, това е единственият световен рекорд, който си мислех, че никога няма да счупя, и да го направя тази вечер е наистина специално пред домашна публика. Това означава абсолютно всичко за мен и в момента съм в шок“, каза канадката, цитирана от агенция Ройтерс.

WORLD RECORD SUMMER MCINTOSH



SHE’S DONE IT IN MONTREAL



Canadian swimmer phenom Summer McIntosh takes down the longest standing women’s world record (6,101 days).



It’s an astounding 2:01.65 in the 200m butterfly. McIntosh now holds FOUR long course world records pic.twitter.com/kgoeCNMGJN — Devin Heroux (@Devin_Heroux) July 5, 2026

Макинтош вече държи световни рекорди в четири дисциплини, след като спечели 200 и 400 метра съчетано и 400 метра свободен стил на миналогодишните канадски квалификации.

С три олимпийски златни медала от Игрите в Париж 2026 и осем на Световни първенства от 2022-а насам, Макинтош се превърна в една от най-големите звезди в женското плуване.

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