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В Светкавица 2014 наредиха контролите

  • 26 юни 2026 | 14:29
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В Светкавица 2014 наредиха контролите

На 5 август, Светкавица 2014 (Търговище) и Янтра (Полски Тръмбеш) ще премерят сили в спаринг. С договарянето му, програмата за подготовката на търговищкия тим вече е в завършен вид. На 20 юли ще започне тренировъчният процес. Ще протича на местната база. Седмица преди старта на първенството на Североизточната Трета лига, Светкавица 2014 ще излезе за мач от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

29 юли: Светкавица 2014 (Търговище) – Волов-Шумен 2007

1 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Ботев (Нови пазар)

5 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Янтра (Полски Тръмбеш)

8 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Бенковски (Исперих)

15 август, купа АФЛ: Светкавица 2014 (Търговище) – жребий ще определи съперника

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