Определиха част от треньорите в школата на Светкавица 2014

Структурни действия са в ход в детско-юношеската школа на СФК Светкавица 2014 (Търговище). Вече са определени част от треньорите, които ще изграждат подрастващите. Мирослав Великов ще работи с децата от формацията Футбол 5. От 2006 година Иван Григоров Иванов е част от треньорския екип на школата, а днес продължава да изгражда новото поколение футболисти като наставник на формацията Футбол 7. На Футбол 9 треньори ще са местната легенда Светослав Арабов и Никола Колев – юноша на Светкавица, преминал през школата на Христо Стоичков в Испания и натрупал ценен професионален опит в България и чужбина. Предстои да се определят и другите треньори в ДЮШ на клуба.

Нов треньор в Светкавица 2014

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