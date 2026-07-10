Петър Станич подписва с Олимпиакос до часове, човек от Лудогорец отиде в Гърция

Олимпиакос предприема финална офанзива за привличането на Петър Станич. Различията между гръцкия клуб и Лудогорец са почти напълно изгладени и остават само финалните детайли, преди сръбският атакуващ полузащитник да отпътува за Гърция и официално да стане играч на тима от Пирея, съобщава Sport24.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στην Ελλάδα πρόσωπο - κλειδί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πέταρ Στάνιτς. Αμεσα οι εξελίξεις με τον Σέρβο, ο οποίος έμεινε εκτός από το φιλικό κόντρα στη Σεπτέμβρη.https://t.co/fV4PbX3Plp — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) July 10, 2026

Според информацията ключови фигури по сделката вече са пристигнали в Атина. Твърди се, че човек с решаваща роля за осъществяването на трансфера е в гръцката столица за заключителните разговори с ръководството на Олимпиакос. Същото се отнася и за представител от обкръжението на самия футболист.

Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Ако тези сведения се потвърдят, изглежда че наближава краят на една сага, продължила почти месец. Въпреки множеството обрати, Олимпиакос остана настоятелен и подобри финансовите параметри на офертата си до неочаквани нива. Клубът имаше за съюзник и самия играч, който не крие желанието си да заиграе в Гърция с екипа на Олимпиакос.

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