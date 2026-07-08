Грациите отпътуваха за Световната купа в Милано, промяна в състава на ансамбъла

Българската делегация отпътува днес за италианския град Милано, където от 10 до 12 юли ще се проведе последната Световна купа по художествена гимнастика за сезона преди Световното първенство през август.

България ще бъде представена в индивидуалната надпревара от Стилияна Николова и Ева Брезалиева, както и от ансамбъл-жени в състав: Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

В ансамбъла има промяна като София Иванова не е в състава засега. Рейчъл Стоянов се завръща и ще играе в композицията с пет топки, а Магдалена Вълкова е включена и в двете съчетания.

Заедно с грациите пътуват личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, старши треньорът на ансамбъл жени Весела Димитрова и нейният помощник Ясена Стойнева. Част от българската делегация са още кинезитерапевтите Ива Александрова и Ивайло Андонов.

Съдии за България ще бъдат Филипа Филипова в индивидуалната надпревара и Християна Тодорова при ансамблите.

Част от делегацията е и официалният фотограф на Българската федерация по художествена гимнастика Анна Недкова.

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