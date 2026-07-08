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Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът ще участват на Световната купа в Милано

  • 8 юли 2026 | 09:48
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Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът ще участват на Световната купа в Милано

От 10 до 12 юли италианската столица на модата Милано ще се превърне и в столица на световната художествена гимнастика. Последната Световна купа за сезона идва точно един месец преди най-важното събитие в календара - Световното първенство, което ще се проведе от 12 до 16 август във Франкфурт, Германия. Именно в Милано световният елит ще направи своята генерална репетиция преди битката за световните титли и олимпийските квоти.

България ще бъде представена от едни от най-ярките си имена. В индивидуалната надпревара на килима ще излязат Стилияна Николова и Ева Брезалиева, а при ансамблите страната ни ще бъде представена от националния отбор жени в състав: Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

В Милано ще стартират 90 индивидуални гимнастички от 48 държави, а при ансамблите сили ще премерят 33 отбора, което превръща Световната купа в най-силното състезание преди Световното първенство.

Конкуренцията обещава да бъде изключителна. Сред заявените участнички са настоящата олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев, олимпийската медалистка София Рафаели, европейската шампионка Таисия Онофрийчук, звездата на Узбекистан Тахмина Икромова, представляващата Кипър Вера Туголукова, израелските националки Алона Тал Франко и Даниела Мунитс, Барбара Домингос, една от най-ярките млади "звезди" в света Акмарал Йерекешева, Лилиана Левинска, американките Меган Чу и Рин Кийс, както и представителките на Русия Мария Борисова и Ева Кононова, и бронзовата олимпийска медалистка Алина Харнаско.

При ансамблите България ще се изправи срещу абсолютния световен елит - Испания, Израел, Китай, Япония, Бразилия, Украйна, както и съставите на Русия и Беларус.

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