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ФК Созопол подписа с нов спонсор

  • 10 юли 2026 | 18:07
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ФК Созопол подписа с нов спонсор

Sesame и ФК Созопол обявиха ново партньорство, по силата на което компанията става официален партньор на клуба, информират от клуба.

Сътрудничеството ще подкрепи развитието на отбора през новия сезон и е поредна стъпка в ангажимента на Sesame към развитието на българския спорт.

С новото партньорство Sesame разширява партньорствата си в българския футбол, наред с подкрепата си за едни от най-значимите спортни инициативи в страната.

Компанията вярва, че развитието на спорта се постига както чрез подкрепа на национални турнири, така и чрез сътрудничество с клубове, които ежедневно работят за развитието на футбола и своите общности.

„Радваме се, че поставяме началото на партньорството си с ФК Созопол. За нас е важно да подкрепяме клубове, които работят последователно за развитието на футбола и имат ясна визия за своето бъдеще. Вярваме, че заедно ще допринесем за успешното представяне на отбора през новия сезон и ще изградим едно ползотворно партньорство“, коментира Лъчезар Петров, изпълнителен директор на „Сезам Онлайн“.

,,Ръководството на ФК Созопол сме изключително радостни. За нас това партньорството е важна стъпка за развитието на клуба и изразяваме увереност, че съвместната работа със Sesame ще допринесе за изпълнението на поставените цели през новия сезон”, коментира президентът на ,,ФК Созопол” Станимир Желев.

Партньорството с ФК Созопол допълва спортното портфолио на Sesame, което включва още Sesame Купа на България, Националната баскетболна лига и ПФК Локомотив Пловдив.

Чрез тези партньорства компанията последователно подкрепя развитието на българския спорт и работи за създаването на повече възможности за клубовете, спортистите и техните привърженици.

Снимка: fcsozopol.com

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