Над 1100 атлети на Европейското първенство под 18 години

Повече от 1100 от най-обещаващите млади атлети в Европа, представляващи 48 държави, са включени във финалните заявки за Европейското първенство по лека атлетика под 18 години в Риети 2026, което ще се проведе от 16 до 19 юли.

Това ще бъде петото издание на шампионата, което предлага ранен поглед към изгряващите звезди на спорта.

Сред предишните златни медалисти от европейски първенства под 18 години са олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън (Дьор 2018), олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих (Дьор 2018) и световният шампион в скока на дължина Матия Фурлани (Йерусалим 2022).

Риети 2026 обещава да разкрие още суперзвезди на бъдещето, като 1104 атлети – 551 мъже и 553 жени – са готови да пристигнат в италианския град.

Дуала носи италианските надежди

За страната домакин Кели Дуала ще носи надеждите за златен медал.

Спринтьорката излезе на преден план миналата година, когато на 15-годишна възраст спечели злато на Европейския летен олимпийски младежки фестивал в Скопие 2025 с нов европейски рекорд под 18 години от 11.21 секунди. След това тя спечели злато на 100 метра и в щафетата 4х100 метра на Европейското първенство по лека атлетика под 20 години в Тампере 2025.

Тя ще се изправи пред интригуващо предизвикателство на 100 метра за жени от румънката Каролина-Андрея Пунгъ, която оглавява класацията за сезона с 11.36 секунди, постигнати в Ново Место, Словения, в събота (4-ти).

Съотборничката на Дуала Алесия Сук е друг атлет, който заслужава внимание. Тя е настоящата носителка на европейските рекорди под 18 години на 60 метра с препятствия (8.05) и 100 метра с препятствия (12.86) – последният споделен с шампионката от 2024 г. Лаура Фрличкова от Словакия.

Тя също така спечели бронз на Европейското първенство под 20 години в Тампере 2025, когато беше само на 16 години.

На 400 метра с препятствия фаворит е намиращата се в отлична форма Линда Боткова от Чехия. 16-годишната атлетка постави европейски рекорд под 18 години на 300 метра с препятствия (39.35) в родината си в Оломоуц миналия месец.

Ако успее, тя ще запази титлата за Чехия след победата на Нина Радова в Банска Бистрица 2024.

В бягането на 800 метра за жени словенският талант Жива Ремич има преднина от почти пет секунди пред останалите състезателки въз основа на най-добрите постижения за сезона.

Тя постави нов европейски рекорд под 18 години от 2:00.73 по време на сезона в зала, а след това слезе под две минути и на открито, записвайки 1:59.64 в Пфунгщат, Германия, през юни.

Тя взе сребро на Европейското първенство под 20 години в Тампере 2025 само на 15 години и изглежда готова да подобри представянето си в Риети 2026.

При мъжете французинът Дилан Тело води заявките на 100 метра (10.29) и ще се стреми към медал и на 200 метра.

В техническите дисциплини британецът Тито Одунайке е начело на заявките за троен скок при мъжете с 16.19 метра. Той вече е шампион на Великобритания в зала при мъжете.

Многостранно развитият финландски атлет в хвърлянията Йере Мурто е завършен състезател с диска (личен рекорд: 56.16 м), чука (личен рекорд: 71.00 м) и копието (личен рекорд: 80.24 м). Но именно последната дисциплина ще бъде неговият фокус, тъй като той е лидер в Европа под 18 години.

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Снимки: Imago