Костюк си тръгва от Уимбълдън с усмивка: Чувствам се така сякаш съм победила

Марта Костюк се сбогува с Уимбълдън след загуба от Линда Носкова на полуфиналите, но изнесе реч, изпълнена с оптимизъм. Горда от представянето си в турнира, тя изтъкна високото ниво на своята съперничка и увери, че напуска Лондон по-силна.

Костюк не успя да стане първата украинска финалистка на свещената трева в Лондон, след като на Носкова с 4:6, 4:6. Първата ракета на Украйна приключи блестящия си поход в "Ол Ингланд Клъб", достигайки за първи път до полуфиналите и потвърждавайки отличната форма, в която се намира. Това беше и второто ѝ поредно участие сред най-добрите четири в турнир от Големия шлем.

Линда Носкова с исторически първи полуфинал на Уимбълдън

Костюк се появи на пресконференцията след мача с изключително позитивна нагласа. Украинката похвали нивото на игра на Носкова, особено при сервиса, призна, че почти не е намерила възможности да промени хода на мача и обясни, че си тръгва удовлетворена от израстването, което е показала през тези две седмици. Тя също така заяви, че тези поредни полуфинали не променят подхода ѝ към състезанията, тъй като вече мисли как да продължи да се развива за северноамериканското турне.

„Напускам този турнир само с положителни емоции. Както казах след третия кръг, чувствам се голяма късметлийка да бъда тук. Днес (б.р. вчера) нищо не се е променило; щастлива съм от турнира. Всички заслуги са за Линда; тя игра невероятен тенис, сервисът ѝ беше безумен. Знам, че съм добра на ретур, но днес можех да направя много малко; почти нямах шансове. Жалко е, че се случи на полуфинал, но знам, че направих всичко по силите си. Сега обръщам страницата и нямам търпение да започна американското турне.

Бях под напрежение през целия мач. Тъй като тя започна да сервира и в двата сета, винаги изоставах в резултата, а това никога не е лесно. В геймовете при 4:5 не сервирах особено добре и мисля, че беше комбинация от няколко фактора. Истината е, че не бях уморена, нито страдах от жегата; единственото нещо, което наистина ме притесни днес, беше броят на линиите, които сервисът ѝ уцели.

An incredible run to be proud of, Marta 🫶#Wimbledon pic.twitter.com/0j9WAHAhD9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026

В момента това, което ме прави най-щастлива, е свободата, която си дадох да опитвам различни неща на корта и просто да играя тенис. Тревата никога не е била най-добрата ми настилка и вероятно все още не е. Също така съм много доволна от начина, по който се справям със загубите. Едно е да говориш за това, а друго е да го изживееш; в момента, докато седя тук, наистина чувствам, че спечелих, и това е всичко, което има значение.

Може би малко късмет ще ми дойде добре; нямах много и в двата полуфинала. Шегата настрана, много неща трябва да се наредят, за да спечелиш Голям шлем. Винаги има аспекти за подобряване: ретурът, сервисът, концентрацията, вземането на решения... Изиграх първия си полуфинал едва преди месец, а сега и втория, така че все още е рано да се търсят закономерности. Надявам се да имам още много възможности; засега съм благодарна, че достигнах до тези два поредни полуфинала и за всичко, което постигнахме с моя екип“, заяви Марта Костюк.

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