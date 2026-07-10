ТК Авеню (Бургас) стана шампион при момчетата на Държавното до12 г.

ТК „Авеню", гр. Бургас, спечели титлата при момчетата на Държавното отборно първенство по тенис до 12 години в Добрич. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе при отлични условия и организация на базата на ТК „Изида".

Във финалната среща ТК „Авеню", гр. Бургас (Ивелин Василев, Златомир Райчев, Давид Диков, Савио Нанов, Константин Квитковски, Филип Диков, Платон Марфин и Алек Янчев), се наложи с 3:2 победи над ТК „Некст Джен", гр. София (Слави Георгиев, Теодор Средков, Мартин Маринов и Теодор Стефанов).

В мача за третото място ТК „Малееви", гр. София (Андрей Бъчваров, Красимир Мартинов, Максим Малев и Виктор Петров), спечели с 3:2 победи срещу ТК „Супер Спорт", гр. Варна (Данаил Йорданов, Теодор Желев, Борис Йорданов и Борис Лонев).

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