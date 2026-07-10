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Алкарас пропуска и "Мастърс"-а в Монреал

  • 10 юли 2026 | 04:53
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Алкарас пропуска и "Мастърс"-а в Монреал

Световният номер две в тениса Карлос Алкарас ще пропусне предстоящия турнир от сериите „Мастърс“ в Монреал. Новината беше официално потвърдена от пресслужбата на надпреварата.

Това е поредният голям турнир, в който 23-годишният испанец няма да може да вземе участие заради травма. Преди това той не игра на „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“.

Турнирът в Монреал ще се проведе между 2 и 13 август. Титлата си от миналата година ще защитава американецът Бен Шелтън.

В своята кариера Алкарас е спечелил 26 титли на сингъл от веригата на АТП. Той е и седемкратен шампион от Големия шлем, като има по два триумфа на Откритото първенство на САЩ, „Уимбълдън“ и „Ролан Гарос“, както и една титла от Откритото първенство на Австралия.

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