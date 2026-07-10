Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Българчета с титлите на двойки на "Николай Пръвчев Дема Къп"

Българчета с титлите на двойки на "Николай Пръвчев Дема Къп"

  • 10 юли 2026 | 09:13
  • 230
  • 0
Българчета с титлите на двойки на "Николай Пръвчев Дема Къп"

Даниел Стоянов/Мартин Валеов при юношите и Илина Илиева/Рая Маркова при девойките спечелиха титлите на двойки на турнира до 16 години от втора категория на Тенис Европа "Николай Пръвчев Дема Къп".

В изцяло български финал на двойки при юношите Даниел Стоянов/Мартин Валеов спечелиха с 6:2, 5:7, 10:8 срещу Бруно Дженев/Якоб Ясин.

Също в изцяло български финал на двойки при девойките Илина Илиева/Рая Маркова победиха без игра Нина Нокова/Мелани Стоичкова, тъй като Стоичкова получи контузия и не успя да изиграе и мача си от четвъртфиналите на сингъл.

Седем българчета пък се класираха за полуфиналите на сингъл. При юношите това са Бруно Дженев, Александър Борисов и Мартин Валеов, а при девойките – Рая Маркова, Илина Илиева, Симона Попова и Карла Бързакова.

Юноши, четвъртфинали:

Якоб Ясин – №1 Игор Перич (Сърбия) 4:6, 6:7

№3 Александър Борисов – Христо Рашков 6:4, 6:1

№4 Мартин Валеов – Олексий Улятовски (Украйна) 6:1, 6:0

№2 Бруно Дженев – Кристиян Енев 7:6, 2:6, 6:4

Юноши, полуфинали:

№3 Александър Борисов – №1 Игор Перич (Сърбия)

№2 Бруно Дженев – №4 Мартин Валеов

Девойки, четвъртфинали:

№1 Рая Маркова – №6 Нина Нокова 6:4, 6:2

Карла Бързакова – Лукреция Оливети (Италия) 6:1, 6:3

№3 Симона Попова – Никол Бюлбюлева 6:1, 6:3

№2 Илина Илиева – №5 Мелани Стоичкова б.и.

Девойки, полуфинали:

№1 Рая Маркова – Карла Бързакова

№2 Илина Илиева – №3 Симона Попова

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Изцяло чешки финал на Уимбълдън

Изцяло чешки финал на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 20:49
  • 3016
  • 0
Ясни са финалистките на Уимбълдън

Ясни са финалистките на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 20:09
  • 31730
  • 10
Артур Фери: Нямам какво да губя

Артур Фери: Нямам какво да губя

  • 9 юли 2026 | 19:40
  • 2148
  • 1
Синер: Джокович е страхотно явление в спорта ни

Синер: Джокович е страхотно явление в спорта ни

  • 9 юли 2026 | 19:25
  • 2773
  • 1
Каролина Мухова стигна своя първи финал на Уимбълдън

Каролина Мухова стигна своя първи финал на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 18:33
  • 3730
  • 2
Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки в Румъния

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки в Румъния

  • 9 юли 2026 | 17:46
  • 717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

  • 10 юли 2026 | 01:00
  • 86823
  • 219
ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

  • 9 юли 2026 | 22:54
  • 139305
  • 663
Лудогорец следи защитник от Швеция

Лудогорец следи защитник от Швеция

  • 10 юли 2026 | 09:24
  • 228
  • 0
Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

  • 9 юли 2026 | 23:17
  • 21940
  • 87
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 3375
  • 7
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
  • 2770
  • 0