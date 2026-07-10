Българчета с титлите на двойки на "Николай Пръвчев Дема Къп"

Даниел Стоянов/Мартин Валеов при юношите и Илина Илиева/Рая Маркова при девойките спечелиха титлите на двойки на турнира до 16 години от втора категория на Тенис Европа "Николай Пръвчев Дема Къп".
В изцяло български финал на двойки при юношите Даниел Стоянов/Мартин Валеов спечелиха с 6:2, 5:7, 10:8 срещу Бруно Дженев/Якоб Ясин.
Също в изцяло български финал на двойки при девойките Илина Илиева/Рая Маркова победиха без игра Нина Нокова/Мелани Стоичкова, тъй като Стоичкова получи контузия и не успя да изиграе и мача си от четвъртфиналите на сингъл.
Седем българчета пък се класираха за полуфиналите на сингъл. При юношите това са Бруно Дженев, Александър Борисов и Мартин Валеов, а при девойките – Рая Маркова, Илина Илиева, Симона Попова и Карла Бързакова.
Юноши, четвъртфинали:
Якоб Ясин – №1 Игор Перич (Сърбия) 4:6, 6:7
№3 Александър Борисов – Христо Рашков 6:4, 6:1
№4 Мартин Валеов – Олексий Улятовски (Украйна) 6:1, 6:0
№2 Бруно Дженев – Кристиян Енев 7:6, 2:6, 6:4
Юноши, полуфинали:
№3 Александър Борисов – №1 Игор Перич (Сърбия)
№2 Бруно Дженев – №4 Мартин Валеов
Девойки, четвъртфинали:
№1 Рая Маркова – №6 Нина Нокова 6:4, 6:2
Карла Бързакова – Лукреция Оливети (Италия) 6:1, 6:3
№3 Симона Попова – Никол Бюлбюлева 6:1, 6:3
№2 Илина Илиева – №5 Мелани Стоичкова б.и.
Девойки, полуфинали:
№1 Рая Маркова – Карла Бързакова
№2 Илина Илиева – №3 Симона ПоповаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google