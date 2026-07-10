Българчета с титлите на двойки на "Николай Пръвчев Дема Къп"

Даниел Стоянов/Мартин Валеов при юношите и Илина Илиева/Рая Маркова при девойките спечелиха титлите на двойки на турнира до 16 години от втора категория на Тенис Европа "Николай Пръвчев Дема Къп".

В изцяло български финал на двойки при юношите Даниел Стоянов/Мартин Валеов спечелиха с 6:2, 5:7, 10:8 срещу Бруно Дженев/Якоб Ясин.

Също в изцяло български финал на двойки при девойките Илина Илиева/Рая Маркова победиха без игра Нина Нокова/Мелани Стоичкова, тъй като Стоичкова получи контузия и не успя да изиграе и мача си от четвъртфиналите на сингъл.

Седем българчета пък се класираха за полуфиналите на сингъл. При юношите това са Бруно Дженев, Александър Борисов и Мартин Валеов, а при девойките – Рая Маркова, Илина Илиева, Симона Попова и Карла Бързакова.

Юноши, четвъртфинали:

Якоб Ясин – №1 Игор Перич (Сърбия) 4:6, 6:7

№3 Александър Борисов – Христо Рашков 6:4, 6:1

№4 Мартин Валеов – Олексий Улятовски (Украйна) 6:1, 6:0

№2 Бруно Дженев – Кристиян Енев 7:6, 2:6, 6:4

Юноши, полуфинали:

№3 Александър Борисов – №1 Игор Перич (Сърбия)

№2 Бруно Дженев – №4 Мартин Валеов

Девойки, четвъртфинали:

№1 Рая Маркова – №6 Нина Нокова 6:4, 6:2

Карла Бързакова – Лукреция Оливети (Италия) 6:1, 6:3

№3 Симона Попова – Никол Бюлбюлева 6:1, 6:3

№2 Илина Илиева – №5 Мелани Стоичкова б.и.

Девойки, полуфинали:

№1 Рая Маркова – Карла Бързакова

№2 Илина Илиева – №3 Симона Попова

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