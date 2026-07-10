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  3. Виктор Марков е полуфиналист на двойки в Монастир

Виктор Марков е полуфиналист на двойки в Монастир

  • 10 юли 2026 | 08:39
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Виктор Марков е полуфиналист на двойки в Монастир

Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българинът и Роан Джоунс (Великобритания) победиха Питър Алам (Ливан) и Рахул Дхокия (Великобритания) с 6:1, 7:6(4) за 82 минути на корта.

Двамата спечелиха убедително първия сет, а във втората част се стигна до тайбрек, който българинът и британецът взеха със 7:4, за да спечелят двубоя.

21-годишният Марков отпадна във втория кръг на сингъл след поражение от шестия поставен Тунджай Дуран (Турция) с 2:6, 6:7(5) за час и 51 минути игра.

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