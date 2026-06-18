Севлиево представи новия треньор

Младият треньор Ивайло Тодоров е новият наставник на ФК Севлиево и ще води тима през сезон 2026/27 в Северозападната Трета лига. Той заменя на поста Николай Панайотов, който се завърна начело на втородивизионния Локомотив (Горна Оряховица).

Ивайло Тодоров е роден на 12 декември 1994 г. във Велико Търново. Талантливият защитник пробива в големия футбол в Локо (Г. Оряховица), откъдето е забелязан от елитния Витоша (Бистрица), с който дебютира в елита през 2018/19. Впоследствие носи екипите на Локомотив (ГО), ЦСКА 1948 и Хебър (Пазарджик) във Втора лига.

През 2023/24 е капитан на "горнооряховските железничари" в Трета лига, когато тимът печели промоция без допусната загуба, а Ивайло Тодоров влиза в ролята на играещ помощник-треньор. През миналото лято той окачи обувките на пирона и изкара есенния полусезон като асистент в Академик (Свищов), а през пролетта се завърна в Горна Оряховица като част от щаба на Кириакос Георгиу и после на Сашо Ангелов.

През последните години Иво Тодоров защитава цветовете на националния отбор по минифутбол, като през миналия месец участва на Евро 2026 в словашката столица Братислава.

"Искам да благодаря на ръководството на ФК Севлиево за предоставения шанс да бъда старши треньор на тима. Познавам доста от момчетата, които остават в състава, а с Мишо Минков сме играли заедно в Горна Оряховица. С капитана Добри Петров пък бяхме част от отбора по минифутбол Тера Трак. Нямаме поставена цел завръщане при професионалистите, но апетитът идва с яденето - ще гоним победата във всеки мач", заяви Ивайло Тодоров.

Вече се работи по селекцията на Севлиево. Началото на лятната подготовка ще бъде уточнено, когато Зоналният съвет на БФС - Велико Търново обяви официалния календар за сезон 2026/27 в Северозападната Трета лига.

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