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Лудогорец започва подготовка за дебюта си в Женската Шампионска лига

  • 10 юли 2026 | 09:33
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Лудогорец започва подготовка за дебюта си в Женската Шампионска лига

След силния сезон, в който спечели шампионската титла и Купата на България, женският отбор на Лудогорец насочва поглед към новите предизвикателства през лятото. Първата проверка за "орлиците" ще бъде на 11 юли срещу шампиона на Гърция - ПАОК. Контролната среща ще се проведе в Правец.

Лудогорец спечели Купата на България при жените
Лудогорец спечели Купата на България при жените

На 15 юли тимът ще замине на подготвителен лагер в Етрополе, където ще продължи подготовката си за участието в Женската Шампионска лига. На 20 юли Лудогорец ще отпътува за Прищина, където ще участва в първия предварителен кръг на Женската Шампионска лига. Първият двубой е насрочен за 22 юли срещу шампиона на Фарьорските острови - Клаксвик.

Лудогорец е новият шампион на България при жените
Лудогорец е новият шампион на България при жените

При победа над Клаксвик, Лудогорец ще се изправи срещу победителя от срещата между Митровица и Зимбру. И този двубой ще се реши в един мач, който ще се проведе на 25 юли. При успех и във втория си мач "орлиците" ще си осигурят място във втория квалификационен кръг на Женската Шампионска лига. На 26 юли отборът ще се завърне в България.

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