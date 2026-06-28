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Лудогорец спечели Купата на България при жените

  • 28 юни 2026 | 16:38
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Лудогорец спечели Купата на България при жените

Отборът на Лудогорец спечели Купата на България при жените за сезон 2025/26, след като във финалната среща се наложи с убедителното 4:0 над НСА. Двубоят се проведе на стадион "Раковски" в Севлиево и предложи качествен футбол пред любителите на женската игра.

Първото полувреме премина при равностойна игра, като и двата отбора създадоха добри възможности за гол, но не успяха да ги реализират и почивката дойде при резултат 0:0.

Лудогорец е новият шампион на България при жените
Лудогорец е новият шампион на България при жените

Лудогорец излезе пределно мотивиран след подновяването на играта и още в 46-ата минута поведе в резултата. Моника Бориславова се възползва от добра възможност и даде аванс на разградчанки.

Футболистките на НСА потърсиха бърз отговор и организираха няколко опасни атаки, но не успяха да намерят път към вратата на своя съперник. В средата на втората част Лудогорец окончателно наклони везните в своя полза. В 65-ата минута Мариела Петрова удвои преднината, а само 60 секунди по-късно Силвия Кефалова завърши по впечатляващ начин атака по десния фланг, реализирайки за 3:0.

Крайното 4:0 бе оформено в 87-ата минута, когато Вероника Гоцева бе точна от дузпа и подпечата убедителния успех на своя тим. По този начин Лудогорец W добави още едно престижно отличие към клубната си история.

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