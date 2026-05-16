Лудогорец е новият шампион на България при жените

Женският отбор на Лудогорец е новият шампион на България. “Орлиците” постигнаха това, след като победиха Локомотив (Стара Загора) с 2:3. Това е първа титла за Лудогорец в държавното първенство за жени.

Ето какво пишат от клуба:

Труд, характер и постоянство доведоха отбора до върха на женския футбол в България. Най-доброто предстои. Заедно!