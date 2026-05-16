Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски би ЦСКА с лекота и по шампионски - на живо след 2:0 на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец W
  3. Лудогорец е новият шампион на България при жените

Лудогорец е новият шампион на България при жените

  • 16 май 2026 | 16:39
  • 527
  • 0
Лудогорец е новият шампион на България при жените

Женският отбор на Лудогорец е новият шампион на България. “Орлиците” постигнаха това, след като победиха Локомотив (Стара Загора) с 2:3. Това е първа титла за Лудогорец в държавното първенство за жени.

Ето какво пишат от клуба:

Женският отбор на Лудогорец - шампион!

Женският отбор на ПФК Лудогорец написа история!

След победата над Локомотив (Стара Загора) „орлиците“ завоюваха първата шампионска титла в историята на клуба!

Труд, характер и постоянство доведоха отбора до върха на женския футбол в България. Най-доброто предстои. Заедно!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фенове на Ботев организират турнир в памет на Тоско Бозаджийски

Фенове на Ботев организират турнир в памет на Тоско Бозаджийски

  • 16 май 2026 | 13:25
  • 478
  • 2
Радостин Александров напуска Балкани: Голямото ми желание е да се върна в Словения

Радостин Александров напуска Балкани: Голямото ми желание е да се върна в Словения

  • 16 май 2026 | 13:19
  • 750
  • 0
Групата на ЦСКА за дербито срещу Левски

Групата на ЦСКА за дербито срещу Левски

  • 16 май 2026 | 12:24
  • 7862
  • 14
Хулио Веласкес определи групата за дербито с ЦСКА

Хулио Веласкес определи групата за дербито с ЦСКА

  • 16 май 2026 | 12:07
  • 6219
  • 9
Найденов похвали Генерала от "Люлин": Не слугуваше и не беше допуснат до efbet Лига

Найденов похвали Генерала от "Люлин": Не слугуваше и не беше допуснат до efbet Лига

  • 16 май 2026 | 11:34
  • 9201
  • 7
Паро: Срещу Левски не се играе с резерви - веднъж ги подценихме и паднахме с 2:7

Паро: Срещу Левски не се играе с резерви - веднъж ги подценихме и паднахме с 2:7

  • 16 май 2026 | 10:53
  • 4760
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 97801
  • 288
ЦСКА 1948 1:0 Лудогорец, гол на Двали в добавеното време

ЦСКА 1948 1:0 Лудогорец, гол на Двали в добавеното време

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 22000
  • 8
Челси 0:0 Манчестър Сити, без голове до почивката

Челси 0:0 Манчестър Сити, без голове до почивката

  • 16 май 2026 | 17:26
  • 3572
  • 4
Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

  • 16 май 2026 | 15:55
  • 4007
  • 5
Последен кръг в Германия: Шок за Леверкузен, Волфсбург пак поведе

Последен кръг в Германия: Шок за Леверкузен, Волфсбург пак поведе

  • 16 май 2026 | 16:15
  • 2320
  • 1
Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

  • 16 май 2026 | 13:26
  • 13470
  • 10