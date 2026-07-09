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България U18 завърши с драматична загуба на ЕвроВолей 2026

  • 9 юли 2026 | 22:33
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България U18 завърши с драматична загуба на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за девойки до 18 години завърши със загуба участието си на Европейското първенство в Латвия и Литва. Момичетата на селекционера Атанас Петров допусна изключително драматичен обрат и отстъпиха на Унгария с 2:3 (25:22, 25:22, 18:25, 22:25, 15:17) в последния си мач от Група II на турнира, игран тази вечер в Шaулaй.

По този начин младите български "лъвици" завършиха на 4-о място в крайното класиране в групата с 4 победи, 3 загуби и 14 точки. Така България не успя да продължи напред към полуфиналите на ЕвроВолей 2026 и на практика сдаде европейската титла спечелена преди две години от предишния набор състезателки.

Най-резултатна за България стана Една Тодорова със страхотните 28 точки (3 блока, 1 ас, 38% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +19). Божидара Иванова (1 блок, 2 аса и 42% ефективност в атака - +13) и Катерина Попова (2 блока, 1 ас, 24% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +8) добавиха 17 и 15 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Унгария Естер Жомбок заби 31 точки (1 блока, 1 ас и 48% ефективност в атака - +25). Грета Пампух реализира още 17 точки (2 аса, 28% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +13) за победата.

БЪЛГАРИЯ - УНГАРИЯ 2:3 (25:22, 25:22, 18:25, 22:25, 15:17)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 1, Божидара Иванова 17, Катерина Попова 15, Една Тодорова 28, Антония Станиславова 1, Цветомира Велчева 3 - Никол Стефанова-либеро (Сияна Гендузова 5, Адриана Алексиева, Ивана Петрова 1, Ивайла Рикова 1, Елица Георгиева 1, Зорница Стефанова 1, Емилия Колева-либеро)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

УНГАРИЯ: Ема Шабадош 3, Естер Жомбок 31, Лаура Санта 11, Грета Пампух 17, Анна Жомбок 14, Адел Бите 2 - Луча Вертеш-либеро (Ема Хорват 2)

Старши треньор: ГАБОР КЬОНИГ.

Снимки: CEV.EU

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