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Официално: mzinho е новият играч на BC.Game

  • 9 юли 2026 | 21:20
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Официално: mzinho е новият играч на BC.Game

BC.Game официално обяви трансфера на Аюуш "mzinho" Батболд, както съобщи Sportal.bg. 19-годишният монголец е последното ново попълнение в обновения състав на организацията. Така 19-годишният талант ще си партнира със звездите s1mple и electroNic.

С трансфера mzinho отново ще играе рамо до рамо със своя близък приятел Senzu, който по-рано подписа постоянен договор с BC.Game. Самият играч призна, че именно Senzu е изиграл ключова роля за решението му да се присъедини към отбора.

За mzinho това ще бъде първият международен отбор в кариерата му, след като досега се състезаваше единствено за The MongolZ. С монголския тим той участва на пет Мейджър турнира и спечели Световното по електронни спортове.

Снимка: HLTV

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