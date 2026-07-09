Официално: mzinho е новият играч на BC.Game

BC.Game официално обяви трансфера на Аюуш "mzinho" Батболд, както съобщи Sportal.bg. 19-годишният монголец е последното ново попълнение в обновения състав на организацията. Така 19-годишният талант ще си партнира със звездите s1mple и electroNic.
С трансфера mzinho отново ще играе рамо до рамо със своя близък приятел Senzu, който по-рано подписа постоянен договор с BC.Game. Самият играч призна, че именно Senzu е изиграл ключова роля за решението му да се присъедини към отбора.
За mzinho това ще бъде първият международен отбор в кариерата му, след като досега се състезаваше единствено за The MongolZ. С монголския тим той участва на пет Мейджър турнира и спечели Световното по електронни спортове.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google