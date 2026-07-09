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Кисимов спрян на 1/4-финалите на Уимбълдън от сина на Хюит

  • 9 юли 2026 | 17:00
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Кисимов спрян на 1/4-финалите на Уимбълдън от сина на Хюит

Българският тенисист Димитър Кисимов приключи участието си в юношеския турнир на „Уимбълдън“ 2026. Поставеният под номер 9 в схемата наше момче отстъпи на четвъртфиналите пред австралиеца Крус Хюит с 1:6, 2:6. Мачът премина под знака на доминацията на сина на легендарния Лейтън Хюит, който не остави много шансове на българина на свещената трева в Лондон.

Статистиката от двубоя красноречиво показва предимството на австралийския състезател, особено при началния удар. Хюит реализира впечатляващите 10 аса срещу само един за Кисимов. Австралиецът спечели 71% от точките при свой сервис, което му позволи да диктува темпото през целия двубой. От своя страна, Кисимов имаше сериозни затруднения при ретур, като успя да достигне до само една възможност за пробив, която за съжаление не беше реализирана.

Хюит беше изключително ефективен в ключовите моменти, реализиратйки 4 от своите 7 възможности за пробив. В първия сет австралиецът наложи волята си бързо, позволявайки на Кисимов да спечели само един гейм. Втората част започна по подобен начин, като българинът се опита да бъде по-равностоен, но стабилността на Хюит от основната линия и мощният му сервис затвориха мача за малко над час игра.

Въпреки отпадането на четвъртфиналите, Димитър Кисимов изпраща успешен период на „Уимбълдън“. Достигането до тази фаза е поредното доказателство за израстването на българина, който по-рано през 2026 година триумфира с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия заедно с Конър Дойг. Представянето му в Лондон затвърждава мястото му сред най-обещаващите млади таланти в световния тенис.

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