Чехия с втора загуба в Белград преди мача с България

Волейболистките от националния отбор на Чехия допуснаха втора поредна загуба на турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза от Лигата на нациите, на който участва и България. Възпитаничките на Йоанис Атанасопулос паднаха от Нидерландия с 0:3 (21:25, 21:25, 18:25) във втората си среща от турнира, играна тази вечер пред едва около 500 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Така чехкините имат 4 победи, 6 загуби и 11 точки в общото временно класиране на Лигата. Нидерландия пък е с 6 победи, 4 загуби и 18 точки, като запазва реални шансове да играе на финалите в Макао.

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

Утре (10 юли) Чехия ще излезе срещу България, която късно снощи стартира на турнира със загуба от домакините от Сърбия с 0:3 гейма. Мачът е отново от 17,30 часа българско време. След това от 21,00 часа "лалетата" ще играят с Германия.

Лаура Янсен (1 блок и 1 ас), Елес Дамбринк (1 ас) и Хелена Кок (4 блока) реализираха съответно 13, 12 и 11 точки за победата на Нидерландия.

От друга страна Михаела Млейнкова (1 блок и 2 аса), Магдалена Буковска (3 блока) и Габриела Орвошова (1 блок) завършиха с по 10 точки за Чехия.

Снимки: volleyballworld.com

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