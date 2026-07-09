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Китай без проблеми срещу Украйна във VNL

  • 9 юли 2026 | 19:25
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Китай без проблеми срещу Украйна във VNL

Женският национален отбор на Китай постигна лесна 6-а победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Китайките биха категорично дебютанта Украйна с 3:0 (25:18, 25:22, 25:20) във втората си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза на Лигата, на който са домакини, игран този следобед пред близо 7000 зрители в залата в Хонконг.

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Азиатският тим е на 8-о място във временното общо класиране на Лигата с 6 победи, 4 загуби и 18 точки. Украйна пък със само 2 победи, 8 загуби и 6 точки в актива си. Утре (10 юли) украинките ще играят с Доминиканската република от 12,00 часа българско време. Следващият мач на турнира за Китай е също с доминиканките, но в събота (11 юли) от 15,00 часа.

Най-резултатни за Китай станаха Юшан Жуан (3 блока) и Юанюан Уан (6 блока!) с 18 и 16 точки за победата.

За тима на Украйна Свитлана Дорсман (1 блок и 1 ас) и Виктория Данчак (1 блок) завършиха с по 10 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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